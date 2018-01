Kvinde flygtede ind til nabo efter sexovergreb

ARENTSMINDE: En 53-årig mand fra Arentsminde fremstilles søndag i grundlovsforhør, hvor politiet vil kræve ham fængslet for - med vold eller trusler - at have tiltvunget sig sex.

Ifølge politiet havde han forgrebet sig på sin samlever, der natten til søndag flygtede ind til naboen, hvorefter politiet blev alarmeret.

Den 53-årige mand blev anholdt ved 02-tiden søndag.

Han sigtes andet seksuelt forhold end samleje ved at true eller bruge vold.

Kvinden blev kørt til tjek på skadetuen, men skulle ikke være kommet noget alvorligt til ved nattens drama, ifølge politiets oplysninger.