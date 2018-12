Kvinde i bagerforretning: Hov, han stjæler min bil!

PANDRUP: En kvinde blev frastjålet sin bil, da hun mandag formiddag var inde i en bagerbutik på Bredgade i Pandrup for at købe morgenbrød.

Hun havde parkeret sin bil udenfor - med tændingsnøglen i.

Og da hun stod inde i bagerbutikken kl. 09.25, så hun pludselig, at en mand kørte væk i bilen.

Efterlod knallert - og stjal bil

Andre folk i bagerforretningen havde set, at manden var kommet kørende på knallert og havde parkeret den ved bagerforretningen. Derefter satte han sig ind i kvindens bil, startede den og kørte væk.

En halv time senere fik en politipatrulje stoppet bilen på Østergade i Pandrup. Manden blev anholdt, og politiet leverede bilen tilbage til kvinden.

Havde slet ikke kørekort

Manden er en 45-årig herre fra lokalområdet. Han har slet ikke ret til at køre bil - han er nemlig frakendt sit kørekort.

Nu sigter politiet ham for biltyveri og for at have kørt bil i frakendelsestiden, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi via Twitter.

Og påpeger, at man aldrig må efterlade nøglen i bilen.