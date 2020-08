Kvindelig cyklist påkørt af bil i Saltum

SALTUM:En 30-årig kvindelig cyklist fra lokalområdet blev kvæstet ved en trafikulykke på Søndergade i Saltum onsdag omkring kl. 16.20.

Kvinden blev ramt af en bil.

Hun blev bragt til Aalborg Universitetshospital i en ambulance med politi-eskorte.

I første omgang lød meldingen, at hun var livsfarligt kvæstet, men onsdag aften oplyste sygehuset til politiet, at hun er uden for livsfare. Det fortæller vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Ifølge politiets foreløbige undersøgelser var kvinden cyklet fra en indkørsel ud på Søndergade, hvor hun blev påkørt af en personbil. Kvinden blev slynget over i en anden bil, som holdt stille i vejsiden, og hun blev kvæstet.

De pårørende er underrettet.

Bilen, der påkørte hende, blev ført af en 63-årig kvinde, oplyser politiet.