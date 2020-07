Kystens ikoner fik en ordentlig lussing

NORDJYLLAND:De seneste dages voldsomme blæsevejr er gået hårdt ud over de badehuse, som i mere end 100 år har været rene sommeroaser på strandene i Blokhus, Løkken og Lønstrup.

Løkken er den nordjyske badeby, som har suverænt flest badehuse. Ca. 500 badehuse står langs kysten - ca. 350 syd for Løkken Læmole og 150 nord for læmolen.

Strandfoged Jann Christian Thomsen inspicerede tidligt tirsdag morgen stranden i Løkken, og han anslår, at ca. 100 badehuse har taget skade.

- De har været ude at svømme efter stormen. Og det er værst nord for molen. Flere af husene har fået rykket soklen af, siger han.

Nordstranden i Løkken er de senere år blevet en del smallere - og mange mener, det skyldes den 200 meter lange læmole, som blev genindviet i 2015 efter en langvarig renovering. Fordi stranden på strækningen fra molen og nordpå er blevet smallere, blev det besluttet i år at reducere antallet af badehuse på nordstranden fra to til kun én række.

Det forhindrede altså ikke vandet i at beskadige ca. en femtedel af badebyens "hvide by".

20 km længere mod syd har en række af de 47 badehuse på stranden i Blokhus også fået en ordentlig rusketur under blæsevejret, som ifølge DMI har presset vandet langt op på strandene med et højvande på ca. 55 cm over "daglige vande", som det hedder.

Ifølge vagthavende meteorolog Klaus Larsen, DMI, er der udsigt til, at vandet nu langsomt trækker sig tilbage i takt med, at vinden drejer i nord. Til gengæld er der ikke udsigt til, at vinden for alvor lægger sig før torsdag, men på grund af den lavere vandstand har ejerne af badehusene udsigt til at få tiltrængt fred for frygten for at se deres badehuse sejle rundt i brændingen og blive påført skader.

NORDJYSKE har uden held forsøgt at træffe strandfoged Keld K. Sørensen i Blokhus for at få en situationsrapport. Mandag sagde han til NORDJYSKE, at han måtte opgive at komme på stranden, fordi vandet stod så højt.

TrygFondens livreddertårn i Blokhus måtte overgive sig til naturkræfterne mandag. Foto: Kasper Jensen

Mandagens blæsevejr gik også hårdt ud over TrygFondens livreddertårn i Blokhus, som brækkede og væltede om på siden.