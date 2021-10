Lå inde med varme underbukser og sokker for flere millioner

PANDRUP:I november 2018 fandt politiet ikke mindre end 21.636 par underbukser, t-shirts og sportssokker af mærket JBS hos en nu 45-årig mand

De mange tusinde dele tøj lå i 624 kasser, der var opbevaret på tre forskellige adresser i Pandrup og havde en vejledende udsalgspris på knap fire millioner kroner.

Onsdag blev den 45-årig mand så dømt for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Retten vurderede dog ikke, at tøjet havde en lavere værdi for manden end udsalgsprisen - men at der stadig var for over to millioner kroner i underbukser, sokker og t-shirts.

Tøjet stammede fra et indbrud i august 2018 hos tøjfirmaet JBS' lager i Herning. I retten forklarede den 45-årige, at han havde fået tilbudt at købe tøjet af en mand, og at han ikke var sikker på, at det stammede fra et indbrud, fortæller anklager Anette Abildgaard.

Den 45-årige forklarede også, at han dog ikke var helt klar over, at der var tale om så meget tøj, da han fik det leveret.

Sagen er snart tre år gammel, og den lange sagsbehandlingstid fik også betydning for dommen over den 45-årige.

Han blev idømt halvandet års fængsel, men på grund af den lange sagsbehandlingstid blev hele straffen gjort betinget med vilkår om 250 timers samfundstjeneste.

Han modtog dommen.