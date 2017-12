Lægedækning er sikret

NORDJYLLAND: I elvte time er det blevet sikret, at 7500 borgere i Fjerritslev også har lægedækning efter årsskiftet. Det har ellers længe knebet med at få nogen til at overtage de ledige ydernumre i byen.

Læge Kenni Birk Bøtcher, der har base i Brønderslev, vil sammen med Falck stå for driften af byens lægehus. Det er formelt lægen, der overtager driften og herefter har bedt Falck bistå med at skaffe personale, sørge for it og administration osv. Lægehuset vil blive bemandet med tre læger, sygeplejersker, administrativt personale, en fysioterapeut og en jordemoder.

Og planen er, at de tre læger på sigt skal være tre faste læger, så patienterne er sikret kontinuitet.

Lægehuset vil fortsat have adresse på Aggersundvej i Fjerritslev, men i årets to første måneder vil patienterne dog skulle henvende sig andre steder, når de søger læge. Lægehuset skal gennemgå en større istandsættelse. Den vil vare frem til 1. marts. I denne periode er det aftalt med Falcks Lægehuse i Brovst og Frøstrup, at de tager imod patienter fra Fjerritslev.

- Det betyder, at ingen borgere kommer i klemme, lyder det fra Jammerbugts borgmester, Mogens Christen Gade (V), der har spillet en central rolle i bestræbelserne på at få sikret lægedækning.

Han kalder aftalen "en god løsning, som jeg er tryg ved".