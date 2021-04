Landmænd snydt af veltalende 23-årig: Sådan gjorde han

VENDSYSSEL:To landmænd er blev snydt af en 23-årig mand, der købte kreaturer og selv hentede dem - men undlod at betale.

I alt købte den unge mand 41 kreaturer, heraf godt halvdelen hos en landmand i Brovst-området.

Ifølge anklager Mette Høg fra Nordjyllands Politi er den unge svindler fra Sønderjylland og særdeles veltalende, og i hvert fald lykkedes det ham at køre væk med de mange kreaturer uden at betale for dem.

De 41 dyr har en samlet værdi på over 200.000 kroner.

Kreaturerne solgte den unge mand videre til andre. Efterfølgende lykkedes at finde frem til, hvor kreaturerne var, og de fleste af nye ejere har så betalt for dyrene til de landmænd, der blev snydt af den 23-årige.

Torsdag blev den unge mand dømt ved Retten i Hjørring. Straffen for kreatur-svindlen blev tre måneders betinget fængsel med krav om, at han udfører 80 timers samfundstjeneste, oplyser anklageren.