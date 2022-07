Lang biljagt i nat - nu har politiet beslaglagt køretøj

JAMMERBUGT/THY:En 29-årig mand fra Bulgarien blev natten til lørdag anholdt af en politipatrulje efter en lang biljagt, der startede i Fjerritslev og endte nær Frøstrup i Thy.

Kort efter midnat bemærkede en patruljevogn manden i bil ved Mågevej i Fjerritslev, og han nægtede at stoppe.

Manden forsøgte at stikke af fra politiet, og det blev til en meget lang køretur, som endte på en gårdsplads nær Frøstrup, hvor manden blev anholdt, efter han var kørt fast.

Han sigtes for en række lovovertrædelser, blandt andet for at have kørt alt for stærkt.

- Han kørte over 100 km/t i flere byer, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Da bilisten kørte over dobbelt så hurtigt som hastighedsgrænsen, har politiet mulighed for at tage bilen fra ham. Derfor har politiet beslaglagt hans bil, en Peugeot 308, med henblik på konfiskation, oplyser vagtchefen.

Politiet ved ikke, hvorfor manden nægtede at stoppe. Han er fra Bulgarien, men har angiveligt boet i Danmark nogle år.

Tilsyneladende taler han ikke dansk. I hvert fald skal han afhøres med hjælp fra en tolk, og det ventes at ske lørdag.