Lions giver 73.000 kroner til Sisses projekt i Afrika

Lionsklubberne har tilsammen doneret 73.000 kroner til formålet.

- Christian Hem har været helt fantastisk. Han har hjulpet mig med at få samlet Lionsklubberne, og jeg er evig taknemmelig for deres hjælp, siger Sisse Røhl Nesgaard via et videoopkald fra Tanzania, efter hun forleden fik overrakt pengene til sit projekt.

De seks Lionsklubber i Jammerbugt Kommune kan ikke kun sikre etableringen af Sisse Nesgaards børnehjemsprojekt men også sikre det første års drift af stedet.

Sisse Røhl Nesgaard henvendte sig i efteråret 2021 til Lions-klubberne i Jammerbugt Kommune med en ansøgning om støtte til projekt Malaika Watotos Home.

- Lions-klubberne har sidenhen indbyrdes været i dialog om projektet og har fundet, at projektet passer godt ind i Lions internationale donationer. Vi er glade for, at det er alle klubber i Jammerbugt, der deltager, siger Christian Hem, som i fremtiden godt kan se for sig, at projektet kan løftes til et højere niveau.

- Vi synes, at det er et skidegodt projekt, og hun har gjort et godt indtryk. Jeg kan godt se for mig, at det kan komme op i et større omfang i Lionsregi, siger Christian Hem.

De seks klubber består af Lions Klub Pandrup, Lions Klub Vesterhavspigerne, Lions Klub Aabybro, Lions Klub Fjerritslev, Lions Klub Brovst og Lions Klub Hvetbo.