Listige tyveknægte stjal Lottes bil og så måtte hun selv på biljagt

BROVST:På årets anden dag stod Lotte og hendes familie op til en ærgerlig nyhed. Bilen, som aftenen inden havde holdt i deres indkørsel, var forsvundet.

I gruset i indkørslen kunne man se sporene efter to tyveknægte, som tilsyneladende havde skubbet bilen lydløst ud ad indkørslen og op til vejen i ly af mørket.

- Min ven havde været ude og handle fredag aften, og han havde glemt at tage bilnøglerne med ind, fortæller Lotte Jakobsen til NORDJYSKE.

Derfor var det ikke svært for tyvene at få bilen startet, da de først var udenfor hørevidde.

Og tyveriet kunne nærmest ikke være sket på et værre tidspunkt.

Lotte driver tøjforretningen Rollingerne og co. i Brovst. På grund af coronanedlukningen er butikken tvangslukket, og Lotte har derfor skåret helt ned på budgettet for at holde sammen på økonomien. Derfor havde hun lige opsagt kaskoforsikringen på bilen, kort før den blev stjålet.

Så der var ingen hjælp at hente hos forsikringsselskabet.

Efterlys den selv

Lørdag morgen ringede Lotte Jakobsen til Nordjyllands Politi for at melde bilen stjålet. Og her fik hun en besked, der overraskede hende.

- De anbefalede mig at efterlyse den selv på Facebook, siger Lotte Jakobsen.

Forundret over, at hun selv skulle lave efterforskningsarbejdet, satte Lotte satte sig til tasterne og efterlyste bilen.

Men det skulle vise sig at være effektivt.

BILEN ER FUNDET 🙏 TUSIND TAK FOR ALLE DEM DER HAR DELT DET 👍☺️ Hvem har taget sig den frækhed, og stjæle min bil i... Slået op af Lotte Jakobsen iLørdag den 2. januar 2021

Set i Løgstør

Allerede lørdag aften blev Lotte kontaktet, fordi nogen havde spottet bilen på en parkeringsplads i Løgstør, så Lotte og hendes ven kørte fra Brovst for at få bilen tilbage.

Mens de kørte ringede de til Nordjyllands Politi for at fortælle dem, at bilen var blevet set i Løgstør, i forhåbning om at politiet også ville dukke op. Men de fik at vide, at politiet ikke ville sende en patrulje til Løgstør.

På vej til parkeringspladsen i Løgstør fik Lotte en sms fra personen, der havde ringet og fortalt hende, at bilen holdt der i første omgang. Der stod, at den var kørt igen, og så måtte Lotte og hendes ven køre tilbage til Brovst.

Mere politi på vej

Episoden efterlod Lotte med en følelse af, at politiet ikke kommer, når man ringer. Og lige netop det har i efteråret været et tema på Christiansborg, hvor der er blevet forhandlet om en ny politiaftale. Aftalen blev endelig vedtaget af et bredt flertal i december, og som noget af det første står der i aftaleteksten, at "aftalen skal sikre et politi, der rykker ud, når danskerne har brug for det, og er til stede og tilgængeligt i hele landet".

Et af tiltagene, der skal sikre det, er at åbne 20 nærpolitistationer i hele landet. Blandt andet to i Nordjylland.

Den ene skal ligge i Brønderslev, som blandt andet også skal dække Jammerbugt-området, hvor Lotte Jakobsen bor. Den anden skal dække Vesthimmerland, hvor Lottes bil blev spottet lørdag aften.

Stationerne skal bemandes med hver fem betjente, men det vil fortsat være betjente fra de store stationer i Aalborg, Hjørring, Hobro og Frederikshavn, der vil stå for efterforskningen.

Og ringer man som borger 112, er det fortsat betjente fra Aalborg, Hjørring, Frederikshavn eller Hobro, der kører ud - så om den nye aftale vil hjælpe i sager som Lottes, må tiden vise.

Så kom politiet

Mandag ringede Lottes telefon igen. Det var en mand, der fortalte, at han havde fundet familiens bil i udkanten af Tingskoven i Brovst. Og nu stod han og ventede på Lotte ved siden af bilen.

Bilen stod bag nogle fliser, så den ikke kunne ses fra vejen, men manden var kommet kørende forbi i en stor lastbil, og fra førerhuset havde han set bilen, som eller var gemt af vejen.

Da Lotte kom ned og så bilen kunne hun konstatere, at det ikke var hendes nummerplader, der sad på. Heldigvis sad familiens barnestol stadig på bagsædet, og registreringsattesten lå oven i købet på passagersædet, så Lotte var ikke i tvivl om, at det var familiens bil.

Selv om hun ikke forventede, at der ville komme noget ud af det, ringede hun til politiet, for at fortælle dem, at bilen var fundet, og til hendes overraskelse sendte de nu en patrulje forbi for at sikre spor.

- Jeg havde egentlig bare forventet, at de havde sagt, at jeg kunne fjerne bilen, men de sendte en patrulje, som ville tjekke den for DNA først, fortæller Lotte Jakobsen.

Da betjenten kom, gik det op for Lotte og ham, at de ikke kunne komme ind i bilen. Bilen var låst og Lotte ejer ikke en ekstranøgle. Det problem løste hun ved at smadre sideruden.

Bilen blev åbnet, betjenten tog DNA og Lotte kunne ringe efter vejhjælp, som kunne køre bilen på værksted.

Tilbage står hun nu med en stor regning, en smadret siderude og en frustration over et politi, som hun føler, har ladet opklaringsarbejdet være op til hende selv.

- Jeg ved jo godt, at jeg ikke kan forvente, at politiet altid er der, siger hun og fortsætter.

- De betjente jeg har talt med, har også været venlige og grundige, men jeg sidder med en følelse af, at der er for lidt politi på vejene.

Bilruden blev smadret, så politiet kunne komme ind og sikre DNA-spor. Foto: Bo Lehm

Politiet: Alt er foregået efter bogen

Hos Nordjyllands Politi deler man ikke Lottes opfattelse af forløbet. Ifølge vicepolitiinspektør Henrik Skals er alt foregået efter bogen.

Han forklarer, at politiet optager rapport, da Lotte melder bilen stjålet, og registrerer alt i deres system, som de skal. Og opfordringen om selv at efterlyse bilen på Facebook er ganske normal praksis i sager som denne.

- Det er altid en god idé at efterlyse sine ting selv, så man får flere øjne til at se efter dem i lokalområdet, siger vicepolitiinspektør Henrik Skals til NORDJYSKE.

Grunden til, at politiet ikke sendte en patrulje til Løgstør, da bilen blev set der lørdag aften, handler ikke om ressourcer, men om efterforskningsarbejdet.

- Hvis vi kører til Løgstør, og der holder en låst bil, er der ikke meget vi kan gøre. Det er kun, hvis det skulle vise sig, at der sidder noget DNA på dørhåndtaget, at vi kan være heldige, at finde nogle spor, siger Henrik Skals.

Det var ikke ham, der talte med Lotte lørdag aften, men han har hørt samtalen igennem, og siger at politiet opfordrede hende til at få bilen fragtet hjem fra Løgstør.

Da bilen så endelig dukker op i Brovst, og Lotte selv står ved siden af den, er han tilfreds med, at de sendte en betjent ud for at sikre spor fra hele bilen, for sporene kan være afgørende, hvis der skulle dukke et match op på et eventuelt DNA'et.

Tyveriet har sat spor

Hos familien Jakobsen er de stadig mærkede af tyveriet. Selv om økonomien er presset, har de besluttet sig for at få sat overvågning op udenfor huset.

- Det er åbenbart nødvendigt, at skulle sikre sig på den måde, siger Lotte Jakobsen.

Hun forventer ikke, at politiet finder gerningsmanden indenfor nærmeste fremtid, men nu hvor bilen er tilbage, betyder det heller ikke alverden for hende.

- Det vigtigste er, at jeg har fået bilen tilbage og at den er kommet hjem uden buler. Men finder de gerningsmanden, og kan de sørge for, at andre ikke skal udsættes for det her, så vil de da også være fantastisk, siger Lotte Jakobsen.