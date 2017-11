Live fra retten: Barnebarn til afdød 87-årig fortæller om brand

FJERRITSLEV: Retssagen mod den 34-årige deltidsbrandmand, der er tiltalt for 33 påsatte brande i Fjerritslev-området sidste år, fortsætter i dag ved Retten i Hjørring.

Det er sidste dag med vidneafhøringer, og vi mangler blandt andet at høre forklaringer fra de naboer, der var til julefrokost med den tiltalte den aften, hvor et stråtækt hus på Thistedvej 22 brændte.

Her måtte en 87-årig kvinde reddes ud af det brændende hus.

Barnebarn: Det var i sidste øjeblik

Der blev tændt ild ved rummet lige ved siden af soveværelset, hvor en 87-årige kvinde lå og sov i sit hus på Thistedvej 19. november sidste år. Branden udløste tyverialarmen, og det gjorde, at den 87-åriges barnebarn nåede frem til sin farmor i tide og fik reddet hende ud.

Det kom frem i Retten i Hjørring tirsdag, hvor barnebarnet afgav vidneforklaring i retten.

Han fortalte, at hvis han bare var kommet få minutter senere, så havde det været for sent.

Barnebarnet forklarede, at han blev ringet op af sin far, fordi tyverialarmen var gået hos farmoren. Faren var i telefonisk kontakt med den ældre kvinde, der synes, at der var noget, der puslede udenfor.

Derfor kørte barnebarnet til Thistedvej 22, og da han ankom til stedet, så han flammer. Et ungt par, der var kommet forbi huset, havde også set ilden og havde tilkaldt brandvæsenet, så barnebarnet smadrede et vindue for at komme ind til farmoren.

Sammen med den unge mand fik de reddet den 87-årige ud af huset, og få minutter senere braste taget sammen, forklarede begge mænd i retten.

Den 87-årige slap uskadt fra branden, men ifølge barnebarnet var hun efterfølgende meget påvirket af det.

- Det slog benene væk under hende. Hun kom sig aldrig, sagde han.

Den 87-årige kvinde er senere død.

En brandtekniker vidnede også i retten, og han udelukkede, at el-installationer kunne være årsag til branden. Han slog samtidig fast, at der havde været overhængende fare for liv ved branden.

Huset på Thistedvej udbrændte totalt.

