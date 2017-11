Live: Retssag mod brandmand fortsætter

HJØRRING: Sagen mod den 34-årige brandmand, der er tiltalt for 33 påsatte brande i Fjerritslev-området i efteråret sidste år, fortsætter i dag.

Her skal han afgive forklaring om branden på Thistedvej 22, hvor en 87-årig kvinde måtte reddes ud af sit brændende hus. Det forhold bliver formentlig hovedforholdet i sagen.

Derudover bliver der i dag taget hul på vidneforklaringerne fra de 42 vidner, som bliver ført under retssagen.

Var til julefrokost

Den 34-årige forklarer i retten, at han var til julefrokost hos naboer den aften, det stråtækte hus på Thistedvej 22 brændte. Her måtte en 87-årig kvinde reddes ud af det brændende hus.

Den 34-årige havde om eftermiddagen været til brandslukning ved børnehaven i Fjerritslev, hvor et skur med halm brændte. I retten forklarede han, at han kom senere til julefrokosten, fordi han havde været til brandslukning.

Julefrokosten blev holdt omkring 500 meter fra branden på Thistedvej 22. Den 34-årige afviser, at han på noget tidspunkt forlod julefrokosten, og forklarede, at han kun var uden for huset, når andre skulle ryge.

Anklager Kim Kristensen spurgte, om den 34-årige på noget tidspunkt havde været ude at køre i hans bil. Det afviste han pure.

Omkring klokken 22 gik alarmen, og den 34-årige blev kaldt til brand på Thistedvej. De andre julefrokostgæster sagde dog til den 34-årige, at han ikke skulle nogle steder, da han var beruset.

Brandtekniker vidnede

En brandmands-kollega til den 34-årige afgav i dag vidneforklaring om sommerhusbrandene på Tulipanvej 7. oktober, hvor tre stråtækte sommerhuse brændte.

Han forklarede, at han så det ene sommerhus blive antændt, og at den 34-årige tiltalte befandt sig i en tankvogn på vej til stedet.

Første brand var på fælleshuset nr. 1, men her var branden næsten slukket, da brandvæsenet ankom til stedet. Derfor blev tankvogn, som den 34-årige befandt sig i bedt om at vende om, da der ikke var brug for den, forklarede brandmanden.

Mens brandfolkene var på stedet kom en person i en bil og gjorde dem opmærksomme på, at det brændte længere inde ad Tulipanvej. Da brandfolkene ankom til Tulipanvej 19, var huset allerede overtændt, og derfor blev tankvognen - og dermed den tiltalte - bedt om at komme tilbage igen.

Brandmands-vidnet forklarede i retten, at mens de var i gang med at slukke branden i nr. 19, så han nr. 21 blev antændt.

Han understregede dog, at han ikke så nogen personer, men forklarede, at han var helt sikker på, at han så en gasblå flamme ved husets tagskæg.

Vidnet forklarede, at tankvognen, hvor den 34-årige tiltalte befandt sig i, ikke var nået frem til stedet, da de blev sendt til de to andre brande.

En brandtekniker fra National Kriminalteknisk Center ved Rigspolitiet vidnede også i retten.

Hun havde udarbejdet en analyse af brandene på Tulipanvej for at fastslå, om brandene kunne være blevet påsat samtidig, men blot udviklede sig forskelligt med en tidsmæssig forskydning.

Det bekræftede hun i retten og forklarede samtidig, at branden i nr. 21, som brandmands-vidnet så blive antændt - kunne have ulmet under stråtaget, indtil der var ild nok til, at flammerne brød ud.

Omvendt ville forsvareren vide, om det også var muligt, at brandene kunne være blevet påsat, mens brandfolkene - men altså ikke den tiltalte - var på stedet.

Det kunne teknikeren ikke udelukke.

Følg med live herunder: