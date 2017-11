Live: Ekskæreste vidner mod brandmand

FJERRITSLEV: Mandag fortætter retsdagen mod den 34-årige deltidsbrandmand, der er tiltalt for 33 påsatte brande i Fjerritslev-området sidste år.

Flere vidner skal afhøres, og første vidne var den 34-åriges tidligere samlever.

Hun fortalte, hvordan det begyndte at gå ned ad bakke for den 34-årige i 2013, men at det eskalerede i efteråret 2015, da den tiltalte mistede sit job.

Her tog det angiveligt fart med et massivt alkoholmisbrug, og den tidligere samlever forklarede, at den 34-årige drak næsten en kasse øl om dagen.

Ifølge ekskæresten sluttede forholdet til den 34-årige, da han blev anholdt. Men det var allerede slut, forklarede hun i retten.

Hun kunne ikke længere holde hans alkoholmisbrug og løgne ud.

- Jeg kan og vil ikke hjælpe ham længere. Men jeg ønsker det bedste for ham, sagde hun i retten.

Ifølge ekskæresten stjal den 34-årige ofte penge og øl fra sine venner og familie for at betale for sit misbrug.

Den 34-årige kørte også tit i hendes bil, uden at hun vidste, hvor han kørte hen.

Den tiltaltes tidligere samlever forklarede også om branden på Thistedvej 22, hvor en 87-årig kvinde blev reddet ud af det stråtækte hus i sidste øjeblik.

Her var den 34-årige og den tidligere samlever til julefrokost sammen blot 500 meter fra Thistedvej.

I retten har den 34-årige forklaret, at han ikke forlod huset, men kun var uden for, når han skulle holde rygerne med selskab.

Hans tidligere samlever forklarede dog i retten, at den 34-årige på et tidspunkt kom ud i køkkenet med telefonen for øret og sagde, at han gik udenfor for at tale med politiet om en brand, der havde været tidligere på dagen ved børnehaven.

Kort tid efter at den 34-årige vendte tilbage til julefrokosten brændte huset på Thistedvej, forklarede ekskæresten.

Vi følger sagen, og opdaterer live herunder: