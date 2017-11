Live: Følg retssagen mod brandmanden her

HJØRRING: Retssagen mod den 34-årige brandmand, der er tiltalt for at stå bag 33 påsatte brande i Fjerritslev-området sidste år, er nu i gang.

Anklager Kim Kristensen har løftet sløret for nogle af de beviser, politiet mener at have mod den 34-årige. Og samtidig antydede anklageren også, at motivet til brandene kunne være økonomisk.

Anklageren fremhævede nemlig for, at den 34-årige ikke har haft fuldtidsarbejde siden 2015, men udelukkende har haft indtægt fra sit arbejde som deltidsbrandmand.

Anklageren bemærkede i den forbindelse, at den 34-årige havde været med til at slukke samtlige påsatte brande med undtagelse af en - nemlig branden på Thistedvej 22, hvor en 87-årig kvinde var i livsfare.

Ifølge anklageren kom gennembruddet i sagen 21. november, da overvågningsbilleder fra Fjerritslev Skole viste en mand sætte ild til en bålhytte. Billederne førte i første omgang til, at politiet rettede mistanken mod en 46-årig mand fra Fjerritslev.

Efterforskningen viste dog hurtigt, at den 46-årige ikke havde noget med de påsatte brande at gøre, og derfor valgte politiet at offentliggøre billederne fra skolen.

Det medførte, at adskillige borgere pegede på den 34-årige, forklarede anklageren.

Derudover har politiet kortlagt den 34-årige teleoplysninger som viser, at hans telefon befandt sig i nærheden af alle gerningssteder omkring gerningstidspunkterne.

Og ved en enkelt brand er den 34-åriges dna fundet.

