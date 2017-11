Live: Retssag mod brandmand fortsætter

FJERRITSLEV: Mandag fortætter retsdagen mod den 34-årige deltidsbrandmand, der er tiltalt for 33 påsatte brande i Fjerritslev-området sidste år.

Flere vidner skal afhøres, og første vidne var den 34-åriges tidligere samlever.

Hun fortalte, hvordan det begyndte at gå ned ad bakke for den 34-årige i 2013, men at det eskalerede i efteråret 2015, da den tiltalte mistede sit job.

Her tog det angiveligt fart med et massivt alkoholmisbrug, og den tidligere samlever forklarede, at den 34-årige drak næsten en kasse øl om dagen.

Ifølge ekskæresten sluttede forholdet til den 34-årige, da han blev anholdt. Men det var allerede slut, forklarede hun i retten.

Hun kunne ikke længere holde hans alkoholmisbrug og løgne ud.

- Jeg kan og vil ikke hjælpe ham længere. Men jeg ønsker det bedste for ham, sagde hun i retten.

Ifølge ekskæresten stjal den 34-årige ofte penge og øl fra sine venner og familie for at betale for sit misbrug.

Den 34-årige kørte også tit i hendes bil, uden at hun vidste, hvor han kørte hen.

Vi følger sagen, og opdaterer live herunder: