Live: Retssag mod brandmand fortsætter

HJØRRING: Sagen mod den 34-årige brandmand, der er tiltalt for 33 påsatte brande i Fjerritslev-området i efteråret sidste år, fortsætter i dag.

Her skal han afgive forklaring om branden på Thistedvej 22, hvor en 87-årig kvinde måtte reddes ud af sit brændende hus. Det forhold bliver formentlig hovedforholdet i sagen.

Derudover bliver der i dag taget hul på vidneforklaringerne fra de 42 vidner, som bliver ført under retssagen.

Var til julefrokost

Den 34-årige forklarer i retten, at han var til julefrokost hos naboer den aften, det stråtækte hus på Thistedvej 22 brændte. Her måtte en 87-årig kvinde reddes ud af det brændende hus.

Den 34-årige havde om eftermiddagen været til brandslukning ved børnehaven i Fjerritslev, hvor et skur med halm brændte. I retten forklarede han, at han kom senere til julefrokosten, fordi han havde været til brandslukning.

Julefrokosten blev holdt omkring 500 meter fra branden på Thistedvej 22. Den 34-årige afviser, at han på noget tidspunkt forlod julefrokosten, og forklarede, at han kun var uden for huset, når andre skulle ryge.

Anklager Kim Kristensen spurgte, om den 34-årige på noget tidspunkt havde været ude at køre i hans bil. Det afviste han pure.

Omkring klokken 22 gik alarmen, og den 34-årige blev kaldt til brand på Thistedvej. De andre julefrokostgæster sagde dog til den 34-årige, at han ikke skulle nogle steder, da han var beruset.

Følg med live herunder: