Live: Retssag mod brandmand fortsætter

HJØRRING: I dag fortsætter afhøringen af den 34-årige deltidsbrandmand, der er tiltalt for 33 påsatte brande i Fjerritslev-området.

Her skal den tiltalte blandt andet afgive forklaring om branden på Thistedvej 22 19. november, hvor husets 87-årige kvindelige beboer måtte reddes ud af sit hus. Den brand er også hovedforholdet i sagen, da strafferammen her er fængsel op til livstid.

Derudover vil afhøringen i dag også omhandle bl.a. de store brande på henholdvis en lade på Holmsøvej 1. november, hvor der skete skader for omkring tre millioner kroner, samt den voldsomme brand i en tidligere ridehal på Bakkevej, hvor der skete skader for omkring 1,8 mio. kr.

Den 34-årige nægter sig skyldig i samtlige anklager mod ham, og onsdag forklarede han i retten, at han sidste efterår havde et massivt alkoholproblem, og at han ofte kørte rundt i området og drak sig fuld.

Ifølge ham er det derfor, at teleoplysninger i flere tilfælde viser, at han har været nær brandstederne før brandene brød ud.

Den 34-årige deltidsbrandmand var selv med til at slukke alle de påsatte brande - ofte i beruset tilstand - med undtagelse af branden hos den 87-årige kvinde.

Skader for knap 1,8 millioner kroner

Den 23. oktober brænde en tidligere ridehal på Bakkevej 19 i Fjerritslev. Der skete skader for knap 1,8 millioner kroner.

Den 34-årige forklarer torsdag i retten, at han denne dag havde spist hos sin nevø og været i hallen for at se håndbold, da han blev kaldt til brand.

Anklager Kim Kristensen viste endnu engang teleoplysninger der viste, at den tiltalte havde været i bevægelse omkring ridehallen kort før branden brød ud.

Den 34-årige kunne ikke huske præcis huske sin færden, og ville ikke afvise, at han havde været i området omkring brandtidspunktet. Han afviste dog, at han havde sat ild, og forklarede, at hans færden kunne hænge sammen med, at kørte fra sin nevø og ind til hallen i Fjerritslev.

Politiet havde en overgang mistanke om, at der var to brandstiftere på spil i Fjerritslev.

Efterforskede også tiltaltes ven

I Retten i Hjørring kom det frem, at politiet også efterforskede mod den 34-åriges ven, men at denne efterforskning blev stoppet, da politiet ikke mente, at han kunne være gerningsmand.

Det var en sms mellem den 34-årige og vennen, der vakte politiets interesse. I sms’en til den 34-årige stod der: "Ridehallen. Dig".

Da en tidligere ridehal på Bakkevej 19 nedbrændte, blev politiet mistænkelig. Ifølge anklager Kim Kristensen viste det sig senere, at sms-beskeden var et svar på, hvor vennen befandt sig, og havde altså intet med branden at gøre.

Men vennen er ikke helt ude af sagen endnu. Den 34-åriges forsvarer, Jens Christian Christensen, mener nemlig ikke, at politiet helt kan se bort fra vennen.

I retten forklarede anklageren, at den 34-åriges teleoplysninger dels viste, at han havde været i nærheden af brandene, men også, at der ikke var noget i oplysningerne der beviste, at han ikke kunne have påsat brandene.

Det fik forsvarsadvokaten til at bemærke, at der heller ikke var noget i vennens teleoplysninger der viste, at han ikke kunne have påsat brandene.

Forsvareren spurgte i retten den 34-årige, om vennens interesse for brandene.

- Han var meget interesseret i brandene. Han spurgte meget ind til, hvordan de var opstået, og om der var nogen, der havde set noget. Det synes jeg ikke var mærkeligt dengang, men det kan jeg godt se nu, at det var, sagde den 34-årige.

Vi opdaterer live fra retten herunder: