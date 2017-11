Live: Retssag mod brandmand fortsætter

HJØRRING: I dag fortsætter afhøringen af den 34-årige deltidsbrandmand, der er tiltalt for 33 påsatte brande i Fjerritslev-området.

Her skal den tiltalte blandt andet afgive forklaring om branden på Thistedvej 22 19. november, hvor husets 87-årige kvindelige beboer måtte reddes ud af sit hus. Den brand er også hovedforholdet i sagen, da strafferammen her er fængsel op til livstid.

Derudover vil afhøringen i dag også omhandle bl.a. de store brande på henholdvis en lade på Holmsøvej 1. november, hvor der skete skader for omkring tre millioner kroner, samt den voldsomme brand i en tidligere ridehal på Bakkevej, hvor der skete skader for omkring 1,8 mio. kr.

Den 34-årige nægter sig skyldig i samtlige anklager mod ham, og onsdag forklarede han i retten, at han sidste efterår havde et massivt alkoholproblem, og at han ofte kørte rundt i området og drak sig fuld.

Ifølge ham er det derfor, at teleoplysninger i flere tilfælde viser, at han har været nær brandstederne før brandene brød ud.

Den 34-årige deltidsbrandmand var selv med til at slukke alle de påsatte brande - ofte i beruset tilstand - med undtagelse af branden hos den 87-årige kvinde.

Vi opdaterer live fra retten herunder: