Live: Følg retssagen mod brandmanden her

HJØRRING: Retssagen mod den 34-årige brandmand, der er tiltalt for at stå bag 33 påsatte brande i Fjerritslev-området sidste år, er nu i gang.

Den 34-årige nægter sig skyldig i alle anklager, og skal de næste to dage afgive forklaring i retten.

Men inden den 34-årige indtog vidneskranken, forelagde anklager Kim Kristensen sagens hovedtemaer for retten.

Motiv kan være økonomisk

Anklageren løftede dermed sløret for nogle af de beviser, politiet mener at have mod den 34-årige. Og samtidig antydede anklageren også, at motivet til brandene kunne være økonomisk.

Anklageren fremhævede nemlig for, at den 34-årige ikke har haft fuldtidsarbejde siden 2015, men udelukkende har haft indtægt fra sit arbejde som deltidsbrandmand.

Anklageren bemærkede i den forbindelse, at den 34-årige havde været med til at slukke samtlige påsatte brande med undtagelse af en - nemlig branden på Thistedvej 22, hvor en 87-årig kvinde var i livsfare.

Dna fundet ved en brand

Ifølge anklageren kom gennembruddet i sagen 21. november, da overvågningsbilleder fra Fjerritslev Skole viste en mand sætte ild til en bålhytte. Billederne førte i første omgang til, at politiet rettede mistanken mod en 46-årig mand fra Fjerritslev.

Efterforskningen viste dog hurtigt, at den 46-årige ikke havde noget med de påsatte brande at gøre, og derfor valgte politiet at offentliggøre billederne fra skolen.

Det medførte, at adskillige borgere pegede på den 34-årige, forklarede anklageren.

Derudover har politiet kortlagt den 34-årige teleoplysninger som viser, at hans telefon befandt sig i nærheden af alle gerningssteder omkring gerningstidspunkterne.

Og ved en enkelt brand er den 34-åriges dna fundet.

Forsvarer: Ikke beviser

Den 34-årige forsvarer afviste dog politiets beviser. Han bemærkede, at fundet af den 34-åriges dna ikke er besynderligt, da han var på stedet for at slukket branden som brandmand.

Derudover understregede forsvareren, at politiet i løbet af efterforskningen havde haft en anden mistænkt, og ifølge forsvareren er det ikke endegyldigt bevist, at den anden mistænkte ikke kan være gerningsmanden.

Privatliv i ruiner

Den 34-årige forklarede i retten, at hans privatliv lå i ruiner i perioden, hvor de påsatte brande hærgede. Han havde et massivt alkoholproblem, han havde ingen indtægt og hans hus endte med at gå på tvangsauktion.

Og efter han blev anholdt, forlod kæresten ham, forklarede han.

Anklager Kim Kristensen spurgte ind til, hvorfor han ikke havde sørget for at få dagpenge eller kontanthjælp, men det kunne den 34-årige ikke svare på.

I stedet fortalte han, at han drak rigtig meget sammen med nogle venner, og når han var ude til brandslukning var han ofte beruset.

Anklager Kim Kristensen afhører den 34-årige om hvert forhold i kronologisk rækkefølge. Den 34-årige svarer roligt og velvilligt på spørgsmålene, og sidder samtidig og tager noter på et stykke papir.

Efter gennemgangen af de tre første brande, viser teleoplysninger, at den 34-årige har været ved brandstederne før eller omkring brandtidspunktet.

Drak meget i en periode

Den 34-årige afviser dog, at han har sat ild til stederne, og forklarer i stedet, at områderne ligger på en af hans "spritruter".

Den 34-årige har nemlig forklaret, at han drak meget i den periode, og at han ofte kørte rundt i området omkring Fjerritslev på de små veje, som han betegner som spritruter.

Derimod placerer teleoplysningerne ikke den 34-årige på brandstederne ved den fjerde eller femte brand. Men ifølge anklageren stadig tæt nok på, at den 34-årige kunne køre hen til brandstedet og tilbage til det sted, hvor den tiltalte befandt sig.

Og det undrede den 34-årige, spurgte anklageren, hvorfor politiet pludselig laver beregninger over afstande, når teleoplysningerne ikke placerer ham på brandstederne.

Vi opdaterer løbende fra retssalen i Retten i Hjørring i denne artikel. Følg med fra Twitter herunder.