Livskvalitet: Her bor de mest tilfredse nordjyder

NORDJYLLAND:Der er så dejligt ude på landet...

Noget tyder på, udsagnet holder hele vejen hjem.

Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse, der er udarbejdet af den filantropiske forening Realdania og Videncentret Bolius.

Undersøgelsen hedder ”Danskerne i det byggede miljø” - og formålet med undersøgelsen er at belyse boligens betydning for vores hverdag og livskvalitet.

Derudover afdækker undersøgelsen også, hvor tilfredse vi er med vores naboskab, hvor glade vi er for vores lokalområde, hvordan vi vedligeholder og ombygger vores hjem, samt hvilke glæder og bekymringer boligen giver os.

Tre nordjyske kommuner ligger i top af undersøgelsen.

Beboerne i Jammerbugt har den syvende bedste livskvalitet i landet, Mariagerfjord kommer ind på en ottendeplads, mens indbyggerne i Vesthimmerland ligger nummer 14.

Bekymrende

- Danskernes livskvalitet ligger højt sammenlignet med andre lande. Men det er bekymrende, at tendensen med faldende livskvalitet blandt danskerne ser ud til at fortsætte. Coronakrisen blev afløst af krig i Europa og dermed fortsat bekymring. Stigende energipriser og inflation spiller nok også en rolle, fordi vi ved, at økonomiske faktorer påvirker vores livskvalitet. Det gør sociale relationer, tryghed og oplevelsen af tillid mellem mennesker heldigvis i høj grad også. Og vi kan se, at mange danskere er tilfredse med relationerne i deres tætte naboskab, selv om tendensen også her er let faldende, lyder det fra analysechef i Realdania, Henrik Mahncke.

Naboer

Undersøgelsen viser, at danskere, der svarer, at de har gode nabofællesskaber, også vurderer deres livskvalitet højere end danskere med dårlige naborelationer. Men mere end halvdelen af danskerne omgås ikke deres naboer 'særligt meget' eller 'slet ikke'. Det gælder særligt i de store byer og hovedstadsområdet.

Tilfredsheden med naboerne varierer også meget fra kommune til kommune.

Særlig udfordret er storbyerne og forstadskommunerne med mange etagebyggerier i boligkvartererne. Her ser de sociale bånd i form af godt naboskab og tryghed ud til at halte efter mange mindre byer og landområder.

De mest tilfredse borgere finder man i mindre kommuner i Jylland og på Fyn som f.eks. Jammerbugt og Nyborg Kommune, mens de danskere, der oplever mindst tilfredshed, typisk bor på Sjælland og ofte i Hovedstadsregionen.

Mere i naturen

Danskernes brug af naturen er eksploderet de seneste år - og det ser ud til at være en forandring, der har bidt sig fast. Siden 2019 er andelen af danskerne, der tager på en naturoplevelse mindst en gang om ugen, steget fra 47 til 60 procent. Det er også udsigten til ren luft og grønne områder, der i boligvalget trækker folk til landdistrikterne og de små byer. Men også kulturarv spiller en rolle, når danskerne vælger bopæl: Hver fjerde dansker tillægger bygnings- og kulturarven en stor eller meget stor betydning.

Vurderet på en skala fra 0 til 10 lå gennemsnittet for danskernes oplevede livskvalitet i 2018 på 7,71. I 2023 er det faldet til 7,17. Mens man i mange lande finder, at den oplevede livskvalitet er størst i de store byer og hovedstaden, så er billedet anderledes i Danmark.

Her finder man lidt større oplevet livskvalitet i de små byer og på landet.