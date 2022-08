Lokal modstand mod plan om salg af kommunal jord

BLOKHUS:Det vækker ingenlunde begejstring hos Blokhus og Omegns Grundejerforening, Foreningen Blokhus Klitplantage og Hune-Blokhus Borgerforening, at Jammerbugt har valgt at udbyde knap 8000 kvadratmeter jord, der er beliggende mellem Aalborgvej og Blokhus By Camping.

De to foreninger tæller til sammen omkring 1000 medlemmer, og formændene i skikkelse af Jens Saabo og Poul Andersen er ikke i tvivl. Den grønne allé, der byder velkommen til Blokhus, skal bevares, mener de.

- Kommunen bør ikke sælge det areal. Dels griber det ind i planerne om en Rambla fra Hune til Blokhus, og dels ødelægger det helhedsindtrykket, når man kommer til området, siger Jens Saabo.

- Vi skal bevare så meget af naturen som muligt - det er en del af områdets styrker og kendetegn, og netop det mange turister kommer for at opleve, siger Poul Andersen.

Et flertal i økonomiudvalget besluttede på dets møde i maj at udbyde arealet til salg til anvendelse til campingformål. I den forbindelse har kommunalbestyrelsesmedlem Jørgen Ravn Christensen (K) kritiseret udbudsmaterialet og påpeget, at der blot er en oplagt køber - nemlig Blokhus By Camping.

Både Jens Saabo og Poul Andersen understreger, at de ikke ønsker at bremse en udvikling af campingpladsen.

- Vi er ikke ude på at skade campingpladsens forretning. Vi er af den opfattelse, at har vi en attraktiv campingplads, kommer der også flere folk til området. Dog er vi af den holdning, at skal der udvides, bør det ske sydpå og ikke ud mod vejen, lyder det fra Poul Andersen og Jens Saabo.

- Det har været fremme, at området blandt andet skal være transitplads til autocampere, men jeg tvivler på, at man får autocamperne til at holde på en plads. De har købt en dyr autocamper og ønsker at være på stranden og nyde udsigten og lyden af bølgeskvulp, fastslår Jens Saabo, der roser campingpladsens senest initiativ med et fuldautomatisk tømningsanlæg.

- Det giver campingpladsen mulighed for at skabe omsætning ved at tilbyde autocamperne en mulighed for at komme af med deres spildevand.

Skuffet lokalpolitiker

Medlem af kommunalbestyrelsen for Lokallisten, Merete Fuglsang, bor og driver cykeludlejning i Hune. Hun kommer ikke til at stemme for et salg af arealet, når kommunalbestyrelsen senere skal tage stilling til sagen.

- Der er tale om et rekreativt og grønt åndehul, og det er vigtigt at bevare, siger Merete Fuglsang og oplyser, at hun har modtaget mange reaktioner på sagen fra både turister og fastboende.

- De har givet udtryk for, at vi skal bevare dette unikke skovområde, som er en del af cykelstiens charme, siger hun.

I lighed med Jens Saabo tvivler hun på, at autocampere vil søge på en campingplads. I stedet slår hun til lyd for, at kommunen udstikker retningslinjer for, hvor autocamperne skal holde.

- Der er en tendens til, at autocamperne klumper sig sammen ved nedkørslen, og det vil være oplagt at få dem væk fra denne placering og lidt længere hen af stranden. Dette kan klares ved skiltning, foreslår Merete Fuglsang.

De tre foreninger ønsker at bevare området som et rekreativt område, der fungerer som en velkomstportal til Blokhus. Foto: Lars Pauli

Hos "Foreningen Klitplantagen Blokhus", der tæller omkring 140 medlemmer, var der på foreningens generalforsamling bred utilfredshed med planerne om at sælge det centralt beliggende område.

-Jeg finder finder det decideret uanstændigt at tage en beslutning hen over hovederne på borgerne, når det har en så stor indflydelse på området, siger Peter Grønning, der er medlem af foreningen og har sommerhus i Blokhus.

- Jeg selvfølgelig er klar over, at der skal være et vist "spillerum" for, at politikkerne kan vedtage og beslutte på borgernes vegne. Men det har de overskredet i denne sag, og som folkevalgt burde man have en bedre fornemmelse af, hvor grænsen for "spillerummet" går, siger Peter Grønning.