Lokale bakker op om butikkerne i Fjerritslev: - Vi klapper i hænderne

Der er stor opbakning til de lokale butikker - især efter at storcentrene rundt omkring i landet blev lukket ned efter skærpede corona-restriktioner. Sådan lyder meldingen fra to af de handelsdrivende i Fjerritslev.

- Vi møder ekstremt meget lokal opbakning. Vores salg ligner fuldstændig sig selv fra sidste år. Sidste år var vores bedste julehandel nogensinde, så at vi kan ramme samme niveau det kan vi ikke andet end at klappe i hænderne over, siger Kasper Jensen, indehaver af Styleup i Fjerritslev.

På trods af corona oplever indehaveren, at borgerne i nærområdet gerne vil støtte op omkring butikkerne for at støtte lokalsamfundet.

- Vi er heldigvis en by, hvor folk støtter lokalt. Jeg tror helt sikkert, at der er andre byer, som har haft det forfærdeligt i år. Vi har meget loyale kunder både fra nær og fjern, og vi er glade for, at der er så mange kunder, der er glade for at komme her, lige meget hvad der sker i verden, siger Kasper Jensen.

Det samme oplever man i Tøjeksperten Buksesmeden:

- Kunderne bliver hjemme og køber det, de kan, i byen, hvilket vi længe har mærket, siger Jørgen Berg Højslet og fortsætter:

- Vi mærker for os og hele byen en øget lokal handel. Vores kunder støtter op om handelslivet i Fjerritslev, hvilket har bevirket stor juletravlhed i hele december. Selvom vi mister de sidste åbningsdage, får vi julehandlen sikkert i hus hos Tøjeksperten Buksesmeden, siger Jørgen Berg Højslet.

Fra og med 25. december 2020 skal den øvrige del af detailhandlen lukke som følge af corona-restriktioner. Nedlukningen vil foreløbigt gælde til og med den 3. januar 2021