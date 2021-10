Lokalforening forhindrer storstilede planer om et kup

BROVST:Det er ikke mere end få dage siden, at Nordjyske kunne fortælle om storstilede planer om at indsætte en helt ny bestyrelse i Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Jammerbugt.

En lille forening, som normalt lever et stille liv, men som nu pludselig er kommet i vælten, fordi der er opstået stor lokal modstand mod planerne om at etablere en naturnationalpark i Tranum.

Naturnationalparken og Danmarks Naturfredningsforening har som udgangspunkt ikke meget med hinanden at gøre, men fordi Danmarks Naturfredningsforening har høringsret, og er for etableringen af naturnationalparken, besluttede en gruppe lokale naturnationalpark-modstandere sig for at ville overtage magten i foreningen.

Planen var, at modstandere af naturnationalparken skulle melde sig ind i foreningen, så de kunne møde op til generalforsamlingen i midten af oktober og stemme otte nye kandidater ind i den tolv mand store bestyrelse. Så ville de sidde på flertallet og dermed magten i foreningen.

Men de planer kan de godt skyde en hvid pind efter nu.

For på et ekstraordinært bestyrelsesmøde har foreningen besluttet at halvere den nuværende bestyrelse til seks medlemmer.

I en pressemeddelelse skriver Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt, at da fire af de nuværende medlemmer ikke er på valg, er det kun to pladser, der skal vælges medlemmer til på generalforsamlingen 13. oktober.

- Den nuværende bestyrelse er utroligt velfungerende og dækker et bredt spektrum af opgaver. Det vil være ødelæggende, hvis denne kontinuitet stopper pga. uenighed om en enkelt sag, som Naturnationalpark Tranum er, står der i pressemeddelelsen.

I et skriftligt svar til Nordjyske, sætter formand Søren Rosenberg ord på, hvorfor bestyrelsen har set sig nødsaget til at reagere.

- Det er en nødløsning for at undgå at blive kuppet - og dermed undgå at DN Jammerbugt tvinges til at modarbejde foreningens formål, skriver han.

- Reduktionen af bestyrelsen overholder foreningens vedtægter og dermed de demokratiske spilleregler helt efter bogen.

Der er valg til bestyrelsen 13. oktober i Brovst Sport- og Kulturcenter.