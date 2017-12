Lotto-millionærer har spillet samme kupon i 30 år

JAMMERBUGT: Et par i slutningen af 50’erne fra Jammerbugt Kommune blev lørdag den heldige vinder af 1,5 millioner i Lotto. Lørdagens præmie på seks millioner blev delt mellem fire vindere, der alle havde de rigtige tal.

- Jeg sad søndag formiddag og tjekkede tallene. Og jeg tænkte - det var da mærkeligt, det er jo de samme tal som min kupon. Jeg har spillet de samme rækker i 30 år, så jeg kan dem jo efterhånden, siger den mandlige vinder og fortsætter:

- Og de måtte jo komme på et tidspunkt. Jeg synes, jeg har været standhaftig. Jeg tror kun, jeg har misset en enkelt uge i de 30 år, siger han og griner.

Børnene skal mærke det

Manden sagde til sin kone, at - det da var heldigt, at han havde husket at forny deres femugers kupon - og så var der ellers glæde i det lille hjem.

- Vi har to piger i tyverne, hvoraf den ene havde fødselsdag i søndags. Så det gjorde jo ikke dagen værre. De blev meget glade på vores vegne - og de kommer jo også til at mærke, at vi har vundet, lyder det.

Endnu er parret ikke helt sikre på, hvordan pengene skal bruges. Men drømmen har længe været en ny bil.

- Vi lever et stille og spartansk liv, og vi har aldrig været vant til at købe mange ting. Men jeg har da haft en drøm om at købe en Audi en dag. Og så skal vi ud at rejse med vores døtre og svigersøn. Det er dejligt at have den mulighed at kunne invitere dem med.

Fortsætter med at arbejde

Men selvom man er blevet millionær, så betyder det ikke, at man siger sit job op og lægger sig på sofaen resten af livet.

- Jeg er meget glad for mit arbejde, så jeg fortsætter, så længe jeg kan. Men jeg har også et arbejde, der slider på kroppen. Så det giver en dejlig ro at vide, at jeg har mulighed for at stoppe lidt før, hvis det bliver nødvendigt, siger han.