Lukker og kører på lavt blus: Restauranter i Jammerbugt forventer store tab

JAMMERBUGT:Den aktuelle smittefare af coronavirus og regeringens anbefalinger for at begrænse smitten har fået masser af restauranter over hele landet til at lukke i en periode.

Det er også tilfældet i Jammerbugt. I Aabybro var indehaver Torben Rohde Christiansen hurtig til at lukke Café Rohde. Allerede onsdag aften varslede caféen en total nedlukning frem mod slutningen af marts.

- Vi tog beslutningen på 10 minutter, da Mette Frederiksen kom frem på fjernsynet og varslede, at skolerne skulle lukke om mandagen. Vi vil hellere være foran end bagud på det punkt. Dagen før var der sort af mennesker på caféen, og det duer ikke, hvis nogen bliver syge, siger Torben Rohde Christiansen.

Han kan dermed - som mange andre restauratører - se frem mod et økonomisk tab gennem marts.

- Det er ondt, men der er ikke noget at gøre ved det. Vi må løfte i flok, og vores økonomi må vi tænke på bagefter. Hvis vi er ligeglade, bliver det aldrig godt. Heldigvis virker folk til at tage det alvorligt, og regeringen virker troværdige, lyder det fra caféindehaveren.

Café Rohde har efter lukningen haft travlt med at ringe ud til gæster, der havde bestilt bord på caféen. Torben Rohde Christiansen vurderer, at der var tale om op mod 500 afbud.

- Nogle ringede herind og afbestilte, og vi ringede ud meldte afbud til resten. Det virkede til, at folk var glade for, at vi gjorde det, så de ikke selv skulle tage beslutningen, siger han.

Lørdag blev caféen således pakket ned. Mad blev lagt på frost, andet blev taget med hjem i privaten, og lokalerne blev rengjort. Nu må man afvente situationen på Bagerivej i Aabybro.

- Det kommer til at gøre nas økonomisk. Går der en måned med det, så klarer vi den nok. Men der kommer nok også et stykke tid på den anden side, hvor vi ikke får fuldt hus, siger Torben Rohde Christiansen, der ikke har prioriteret take-away som andre restauranter.

- Hvis regeringen beder os om det, kan vi finde på det. Men vi tænker, at det også kan være farligt. Beder man madstederne om at hjælpe med take-away for at hjælpe de ældre, så skal vi nok gøre det, tilføjer han.

En af de restauranter, der derimod har prioriteret mad ud af huset, er Nordstjernen i Blokhus. Her står indehaver Jakob Tømmerby selv med størstedelen af opgaverne efter at have sendt medarbejdere hjem.

- Vores lokalsamfund heroppe er gode til at bakke op om os på den måde, som de nu kan. Så de henter lidt mad, og vi kører restauranten på lavt blus. Det kan lige holde skindet på næsen på dagen for os, men jeg forstår godt de forretninger, der har lukket helt, siger han.

Restaurant Nordstjernen er også ramt af, at en stor del af omsætningen typisk kommer fra selskabslokaler.

- Vi kan mærke det med det samme. Alle forudbestilte selskaber og borde er aflyst for måneden, og det får voldsomt store konsekvenser for os omsætningsmæssigt. Jeg vil tro, at vi mister mellem 300.000 og 500.000 kroner, lyder det fra Jakob Tømmerby.

Nordstjernen har valgt fortsat at servere mad i restauranten, hvor rengøringen er intensiveret, og bordene er rykket længere fra hinanden. Derudover kører man med forkortede og varierede åbningstider.

Restauranten i Blokhus holder i øjeblikket antallet af gæster under 100 og afventer løbende, hvad myndighedernes anbefalinger er. Foreløbigt er der dermed åbent hos Nordstjernen.

- Det kan sagtens ændre sig. Vi lytter til, hvad regeringen har af udspil. Kommer der påbud om at lukke, så gør vi det. Men har vi mulighederne for at indordne os efter regeringens opfordringer, så gør vi det, siger Jakob Tømmerby.

Han overvejer også, hvordan restauranten skal agere, når de 14 dages nedlukning er overstået, og forholdene muligvis normaliseres i Danmark. Til den tid vil han nemlig fortsat tage sine forholdsregler.

- Vi bliver nødt til at kigge på, hvad vi gør. Vi får flere dage med to eller tre selskaber i huset, så antallet nemt kan snige sig over 100. Så får vi en ny situation, hvor vi må tage fat i de forskellige selskaber og se, om de kan reducere gæsteantallet på en eller anden måde, siger han.

Restaurant Nordstjernen varsler desuden, at der kan forekomme lukkedage afhængigt af situationen.