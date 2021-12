Man render ikke fra pladsen: Samme nøgle i alle 39 år

Altså... Pension er ikke plan a. Det vil jeg gerne lige have lov til at sige, smiler Henrik Agesen, der efter 21 år som sparekassedirektør og samlet set 39 år i alt i Klim Sparekasse vælger at stoppe og overlade opgaven til en anden. Om skiftet kommer til at foregå om nogle måneder, først til sommer eller til næste efterår ved Henrik Agesen ikke. Den rette afløser - eller afløsere - skal først findes.

- Der skal findes en ny direktør, og det tager noget tid. Der er efterhånden kommet så mange opgaver, så det kan være, at arbejdet skal deles ud på flere. Det ved vi ikke, men nu går vi stille og roligt i gang med processen, siger Henrik Agesen.

Klim Sparekasse er et lille pengeinstitut, men der er nøjagtig de samme regler, der skal overholdes, som i de store banker.

- Der er mange lovmæssige krav, der er kommet til. Det er sådan set fint nok, men det kræver meget. Jeg føler nok lidt, at det er blevet et administrationsmorads. Der er indberetninger og skrivelser, og man skal hele tiden stå på mål. Siden finanskrisen er det bare eksploderet med regler og tilsyn, siger Henrik Agesen og fortsætter:

- Jeg er kommet der til, at det blevet for meget. Arbejdsopgaverne er vokset helt vildt. Nu er nok nok, og der skal yngre og flere kræfter til, siger Henrik Agesen, som har brugt den samme nøgle i alle de 39 år. Nu forlader den snart nøgleknippet.

Andre nøgler til nye døre, der åbner sig, skal der nok komme.

Men hvad han vil lave, den dag han kan kalde sig for forhenværende direktør af Klim Sparekasse, ved han simpelthen ikke. Men han vil ikke kaldes for pensionist. Han bliver kun 60 til efteråret.

- Og jeg går altså ikke på pension som 59-årig, ler han.

Han er indstillet på at give en tørn med, så den nye direktør kommer godt fra start. Derefter vil han trække sig.

Siden ungdommen

Henrik Agesen begyndte i banken, da han var 20 år gammel. Han blev student fra det første hold på Fjerritslev Gymnasium i 1982, og sparekassen søgte en elev ved nytåret 1982-83. Han boede tæt ved og ville da gerne have sig en bankuddannelse.

- Dog var jeg i gang med en 1-årig HH, så den skulle jeg lige gøre færdig. Fra januar 1983 havde jeg derfor fem timer om ugen i banken, inden jeg begyndte som elev om sommeren samme år, fortæller Henrik Agesen, som klarede den klassiske sparekasseuddannelse uden nogen slinger i valsen.

Han blev færdigudlært i 1985, hvorefter han skulle et halvt år ind til militæret.

- Jeg havde seks måneder ved civilforsvaret i Thisted. Jeg tog det, der var tættest på, så jeg kunne køre hjem og hjælpe i sparekassen i min fritid, husker han.

Henrik Agesen har lige fra dag ét været en dedikeret medarbejder hos Klim Sparekasse.

Han er født og opvokset i Klim, bor stadig i Klim, er aktiv i en række foreninger i Klim og hele hans familie er også fra Klim.

- Tingene er kommet helt naturligt; Job og fritid. Nu har det ene år taget det andet, siger Henrik Agesen, som er ganske aktiv i sin fritid. Enten i forskellige bestyrelser som i Thorup-Klim Hallen og Fjerritslev Fjernvarme men også på boldbanerne. Han har spillet badminton i Thorup-Klim Ungdoms- Og Gymnastikforening i 40 år og godt 50 år er det blevet til på grønsværen i Thorup-Klim Boldklub.

- Nu bliver det vist mest til badminton, siger Henrik Agesen, som også i løbet af årene har varetaget en del trænerfunktioner i de forskellige foreninger.

Han har altid været aktiv, og det vil han blive ved med at være. Den skønne natur i området trækker også.

Det hele smelter sammen

- Man oplever, at når man er i et lille pengeinstitut i en lille by, så smelter det hele sammen. De ting, der sker i lokalsamfundet, er også i sparekassens interesse. Vi er medvirkende til, at det går godt her. Der er sket en stor udvikling i Thorupstrand, der er hal, der er to skoler, og så er der flere, der bygger og flytter til området, siger Henrik Agesen, der forlader en solid sparekasse.

I 2001, da han satte sig i direktørstolen, havde banken en egenkapital på 17 millioner kroner. Nu er den på 100 millioner foruden en solvensprocent på 33.

- Vi er nok en af landets mest solide sparekasser, siger Henrik Agesen, som er stolt over at kunne forlade en sparekasse, der er i så god gænge.

Unik sparekasse

Han forlader også en unik sparekasse; I 1982 var der 240 selvstændige pengeinstitutter i Danmark.

- Da jeg blev direktør, var tallet nede på 130. Nu er der cirka 52 tilbage og heraf er 5-8 stykker online-banker. Der er også mange, der har sagt, at nu er det definitivt slut med de små banker, men der har jeg altså et konkurrencegen, smiler han.

Det batter at tænke på de lokale kunder, koncentrere sig om sin kundekreds, være kontrolleret og mådeholden.

- Andre har stor fokus på vækst. Det har vi også, men det skal være fornuftigt og langtidsholdbart, lyder det fra sparekassedirektøren, som ikke selv vil tage hele æren for bankens udvikling.

- Jeg har nogle dygtige medarbejdere og en god bestyrelse. Det er deres fortjeneste, siger han.

I fremtiden vil han gerne se mere til sine børn og ikke mindst børnebørn, som han og hustruen Jette har fået to af. Han vil også gerne rejse noget mere, oftere smutte af sted med fiskestangen. Frivilligt arbejde og bestyrelsesarbejde vil han også gerne lave.

Han vil lave mere af det sjove, og så vil han bruge den erfaring, som arbejdet som sparekassedirektør har givet ham.