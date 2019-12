Mand anholdt: Havde tyvekoster på sig

FJERRITSLEV:Et tip fra lokale beboere førte søndag til anholdelse af en formodet indbrudstyv i Vust vest for Fjerritslev.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Den litauiske mand, der har adresse på Vustholmevej vest for Fjerritslev blev anholdt søndag formiddag.

- Han var i besiddelse af nogle tyvekoster, som stammer fra et indbrud i en lejlighed i Aalborg. Så han blev anholdt og skal nu afhøres om tyvekosterne. Så må vi se, om vi beholder ham natten over med henblik på fremstilling i grundlovsforhør. Det bliver op til juristerne at vurdere, forklarer vagtchefen.