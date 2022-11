Mand dømt for brutal vold mod sin kæreste: Hævder, det var sex

AALBORG/PANDRUP:En 39-årig kvinde blev natten til den 21. august i år udsat for så rå og brutal vold, at hun formentlig var i livsfare.

Det var hendes - på daværende tidspunkt - kæreste, der udsatte hende for mishandlingen, og Retten i Aalborg afgjorde mandag, at den 52-årige mand nu skal ét år i fængsel.

Manden stod tiltalt for at have slået kvinden flere gange i brystet med knyttet næve, skubbet hende ned på en seng og taget kraftigt halsgreb på hende og presset sine tommelfingre hårdt ind på hendes øjne. De handlinger stod på i cirka to timer. Herudover har kvinden fået flere slag i hovedet med flad hånd, og manden har presset sin ene tommelfinger ned i halsen på kvinden, så hun flere gange havde svært ved at trække vejret.

Kvinden havde en rift i ganen, blødninger i begge øjnenes senehinder, og hun havde punktformede blødninger flere steder i ansigtet, og en læge havde vurderet, at hun som følge af volden formentlig havde været i livsfare.

Under forløbet havde manden også flere gange truet kvinden med at slå hende ihjel.

Da manden tidligere har været dømt for vold, takserede dommeren ved Retten i Aalborg det til ét års ubetinget fængsel.

Dommeren fandt manden skyldig i alle forhold på nær knytnæveslagene, som politiet ikke kunne bevise skulle være sket.

Afviser alle forhold

Den 52-årige mand udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen til Landsretten.

Han har hele tiden nægtet sig skyldig og har hævdet, at kvindes skader var opstået i forbindelse med sex, som de begge var enige om, og hvor alt var sket efter aftale.

Manden afviste da også alle anklager under retssagen og ønskede at blive pure frifundet.

Dommeren afgjorde, at manden - der har været varetægtsfængslet siden august - forsat skal sidde fængslet, indtil sagen eventuelt er endelig afgjort, eller at manden kan begynde på afsoning.