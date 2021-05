Mand dømt for trusler på livet mod familiemedlem

En 29-årig mand er ved retten i Hjørring tirsdag blevet idømt en behandlingsdom for at have truet et familiemedlem på livet i december 2018.

Manden havde i forvejen en behandlingsdom og boede på et bosted i Tranum, hvor truslerne fandt sted. Det fortæller anklager ved Nordjyllands Politi Stine Eriksen.

Til et familiemedlem havde han sagt; "Jeg synes kraftedeme, du skulle tage det grimme lyserøde halstørklæde, du har om halsen, og hænge dig selv, din so."

Derudover havde han truet med at slå personen ihjel. Derfor fik han en dom til anbringelse på psykiatrisk hospital på ubestemt tid.

- Hvis det er trusler på livet, så sætter man typisk ingen længstetid på anbringelsen. Det er op til lægerne at vurdere, hvornår den ikke længere er nødvendig, og så skal retten bedømme, om den skal ophæves eller ændres, siger Stine Eriksen.

Manden valgte ikke at anke dommen.