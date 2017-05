Mand druknet i havn

HAVERSLEV: Lørdag formiddag fandt nogle borgere en druknet mand i Haverslev Havn i Jammerbugt Kommune.

- Han blev fundet under en mole, fortalte vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi, lørdag ved middagstid.

Haverslev Havn ligger på nordsiden af Limfjorden og har en lille lystbådehavn. Den druknede havde en båd i havnen.

- Vi er lige nu ved at undersøge omstændighederne, men der er efter al sandsynlighed tale om et ulykkestilfælde. Der er intet, der tyder på, at der er foregået noget kriminelt, oplyste Michael Elkjær.

Lørdag eftermiddag kunne vagtchef Henrik Beck så oplyse, at politiet havde en teori om, at manden havde overnattet i sin båd i havnen, og at han formentlig var faldet overbord. Det menes at være sket natten til lørdag.

Anmeldelsen kom klokken 11.44 lørdag.