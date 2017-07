Mand fængslet for brutal voldtægt af 15-årig pige

NORDJYLLAND: En 21-årig mand fra Aabybro blev torsdag ved et grundlovsforhør i Retten i Hjørring varetægtsfængslet fire uger, sigtet for to brutale voldtægter af en 15-årig pige.

Ifølge sigtelsen blev pigen samlet op af manden i Aalborg om aftenen 14. juli, og i bil kørte han hende til en p-plads ved en sø mellem Tranum og Brovst, hvor hun blev voldtaget.

Senere på natten kørte han hende til en adresse i Arentsminde, hvor han igen voldtog hende. Begge gange ved brug af vold eller trusler om vold, ifølge sigtelsen.

Voldtægterne blev anmeldt dagen efter, og siden har politiet ledt efter manden.

Det lykkedes til sidst at spore ham, og han blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør torsdag.

Af hensyn til efterforskningen og den unge pige foregik grundlovsforhøret bag lukkede døre.

Den 21-årige mand nægter sig skyldig, og han kærede fængslingskendelsen til landsretten, oplyser anklager Thomas Klingenberg fra Nordjyllands Politi.