Mand forsøgte at lave mad: Satte ild til taget

FJERRITSLEV:Nordjyllands Beredskab er lige nu massivt til stede ved en brand i Fjerritslev. Årsagen er, at der er er udbrudt brand i et hus.

På første salen ligger en lejlighed. Det er her, branden i en frituregryde i køkkenet. Flammerne har spredt sig til emhætten og til sidst til taget.

I stueetagen ligger en elektronikbutik, der har taget skade.

- Slukningen af branden i lejligheden har skabt store vandskader for butikken under, siger indsatsleder for Nordjyllands Beredskab Dorthe Krogh til NORDJYSKE.

Det er manden, der startede en brand ved sin madlavning, der selv anmeldte den. Han er ikke kommet noget til.

Brandstationen i Fjerritslev fik assistance fra Stations Brovst. I alt var der 13-15 mand på stedet.

Får formentlig en bøde

Nordjyllands Politi var også tilstede ved branden. Manden skal formentlig til lommerne efter sin tvivlsomme madlavning.

- Manden er sigtet for overtrædelse af beredskabslovgivning. Det sker, når man viser uforsigtighed med ild for eksempel, når man ikke holder øje med en frituregryde, siger vagtchef hos Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

Den typiske straf er en bøde.

Beredskabslovgivningen § 71. Med bøde straffes 1) den, der ikke udviser tilbørlig forsigtighed med ild, lys, tændstikker, aske, brandfarlige stoffer, og hvad der i øvrigt kan fremkalde eller befordre brand, eller undlader at påse, at personer, der hører til den pågældendes husstand eller virksomhed, udviser sådan forsigtighed, og 2) den, der som ejer eller bruger af elektriske anlæg eller andre lys-, varme-, kraft- eller maskinanlæg, som kan fremkalde eller befordre brand, benytter sådanne anlæg eller lader dem benytte, uanset at de ikke er i forsvarlig stand. Kilde: Retsinformation.dk VIS MERE