MOSEBY: En 68-årig mand blev mandag aften kort før kl. 19 fundet bevidstløs, liggende foran en bil, der var hævet med en donkraft.

Det skete på en ejendom på Udholmsvej nær Moseby.

I første omgang lød meldingen på, at manden var kommet i klemme under bilen, men det viste sig ikke at være korrekt, oplyser Nordjyllands Politi.

Ifølge politiet havde manden fået et ildebefindende, men han kom til bevidsthed igen og blev bragt til tjek på sygehus.