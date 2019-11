Mand mistede øje - seks unge fængslet for brutal vold

KAAS:Fem unge mænd blev fredag ved Retten i Hjørring varetægtsfængslet knap tre uger, sigtet for at have deltaget i et brutalt overfald i Kaas. Dermed er i alt seks unge fængslet i sagen.

Overfaldet skete natten til lørdag 16. november, da en mand i 40’erne havde bedt en gruppe unge mennesker om at dæmpe sig.

Manden blev væltet, og mens han lå ned, blev han af de unge sparket i ansigtet med en hård sko, så han fik ødelagt et øje og fik brud ved kindbenet. Manden har nu fået fjernet sit ene øje efter volden.

Nordjyllands Politi efterlyste de unge, og torsdag blev en af de mistænkte - en 17-årig - varetægtsfængslet, sigtet for grov vold..

Yderlige fem unge i alderen 17 til 22 år blev anholdt, og de blev fredag fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor de blev varetægtsfængslet frem til 11. december, alle sigtet i den grove voldssag.

Nogle af dem nægter at have deltaget i volden, selv om de var til stede ved episoden, mens andre af de fængslede delvist har erkendt volden, oplyser anklager Torben Kaufmann fra Nordjyllands Politi.

