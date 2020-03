Mange flere voksenlærlinge i Jammerbugt Kommune

JAMMERBUGT KOMMUNE: De nordjyske kommuner har oplevet en markant stigning i antallet af voksenlærlinge, og størst er den i Jammerbugt Kommune, hvor der er over 82 procent flere voksenlærlinge i januar i år end for et år siden.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Et større tilskud til virksomheder, der laver en uddannelsesaftale med voksenlærlinge og en kampagne over for borgere og virksomheder, har skubbet positivt til antallet af voksenlærlinge i virksomheder i hele landet.

Voksenlærlinge tæller størstedelen af lærlinge, der er over 25 år, når de starter uddannelsen.

Fra januar 2019 til januar 2020 er antallet af voksenlærlingen på landsplan steget med 6,4 procent. Tallet for Nordjylland er på 16,6 procent, mens den helt store højdespringer altså er Jammerbugt Kommune. Her har virksomheder ansat hele 82 procent flere voksenlærlinge i 2019.

- Over for virksomhederne slår vi et slag på, at det faktisk er super nemt at lave en uddannelsesaftale med en voksenlærling, og at de får et tilskud til lønnen i praktikperioden. Vi oplever fortsat, at nogle virksomheder tror det er enormt besværligt, og det gør vi meget for at oplyse dem om, at det netop ikke er, fortæller virksomhedskonsulent Martin Østergaard.

- Virksomhederne skal blot kontakte Virksomhedsservice i Jobcenter Jammerbugt, som hjælper og guider dem igennem hele processen. Ligesom de gerne hjælper med at finde egnede kandidater, suppleres der.

Hverdag kan hænge sammen

Erhvervslivet efterlyser faglært arbejdskraft i stort set alle brancher, og i de kommende år bliver efterspørgslen ikke mindre, spås det.

Samtidig er der en række borgere, som har brug for opkvalificering på arbejdsmarkedet.

Med en ordning som voksenlærling, har borgere over 25 år, der enten ingen uddannelse har, eller som ønsker at skifte arbejdsspor, fortsat en mulighed for at uddanne sig.

De får en løn, der svarer til fagets mindsteløn, så hverdagen kan hænge sammen under uddannelse, og uddannelsen er målrettet arbejdsmarkedet, så der er gode udsigter for fast arbejde efterfølgende.

- Voksenlæreordningen tilgodeser både muligheden for at uddanne sig i en voksen alder, og den imødekommer virksomhedernes behov for faguddannet arbejdskraft - en vigtig opgave for landets jobcentre og kommuner. Det har Jobcenter Jammerbugt været gode til at omsætte, både over for borgerne og virksomhederne. De kommende år bliver efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft ikke mindre. Vi vil derfor fortsætte den positive udvikling og massive indsats i årene fremover, forklarer formand for Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune, Morten Klessen (S).