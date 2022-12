Mange indspark til boldklubbens fremtid, men placeringen er fortsat ukendt

BLOKHUS:Hvis man havde sat næsen op efter at få klarhed over, hvor Hune Boldklub fremover får græs at spille på, gik man fra temamødet med uforrettet sag.

Det svar blæser fortsat i vestenvinden og kræver, at politikerne i Jammerbugt Kommune udpeger et areal til klubben, som siden februar sidste år har været i venteposition, efter at XL-Byg har overtaget den 16.000 kvadratmeter store sportsplads.

Temamødet havde til formål at indsamle idéer til det videre arbejde med at skabe en paraplyforening. Foto: Henrik Bo

Til gengæld blev der nedsat en arbejdsgruppe, som nu skal arbejde videre med de indspark, der kom frem på mødet, der havde til formål at kickstarte en transformation af boldklubben til en paraplyorganisation for fritids- og outdooraktiviteter.

Med i arbejdsgruppen er Peter Vagning, der er talsperson for den nyetablerede gruppe. Han glæder sig over, at det er en bredt funderet arbejdsgruppe.

- Det er vigtigt, at det ikke blot er repræsentanter fra boldklubben, men også andre gode lokale kræfter, som kan sikre, at vi får skabt et samlingssted for alle, siger han.

Der blev drøftet, hvilke aktiviteter en ny samlende forening skal indeholde, og hvad "Den Sorte Diamant" kan bruges til. Foto: Henrik Bo

Første fase er at skabe overblik over de aktiviteter, der her og nu kan drage nytte af boldklubbens klubhus "Den Sorte Diamant", mens næste fase omhandler et nyt baneanlæg.

- Så snart klubhuset er genetableret, genoptager vi de indendørs aktiviteter, der tidligere har været her, siger formanden for Hune Boldklub, Morten Drivsholm, der glæder sig over, at naturrytterne bliver en del af fælleskabet, og at der generelt er interesse fra lokalområdet.

- Efter temamødet blev vi kontaktet af en lokal yogainstruktør, som gerne vil opstarte et hold. Og i den kommende uge starter "Blokhus Ducks" en ishockeyforening med ugentlig træning i Blokhus.

På baggrund af de idéer, der kom frem på temamødet, vil arbejdsgruppen nu danne sig et overblik og udarbejde et idékatalog til politikerne.

Umiddelbart kan det synes at være lange udsigter til, at Hune-spillerne igen er på lokalt græs, men Peter Vagning er fortrøstningsfuld.

- Vi satser på at have udarbejdet idékataloget til politikerne til foråret, og vi er bevidste om, at et nyt anlæg ikke blot er noget, der bliver etableret hen over sommeren, siger han.

- Om der går et kvartal mere eller mindre er ikke afgørende. Det vigtigste er, at vi skaber et samlingssted til gavn for såvel fastboende som turister.

En række politikere deltog i temamødet, blandt andre Helle Bak Andreasen (V), der er formand for Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsudvalget. Foto: Henrik Bo

Sideløbende med paraplyforeningen for fritids- og outdooraktiviteter arbejder en gruppe borgere på et projekt om et nyt multihus som erstatning for det nuværende Hune Forsamlingshus, som er mærket af tidens tand. Der er dog plads til begge projekter, mener Peter Vagning.

- Vi har sikret os, at der er gennemgående personer i de to arbejdsgrupper, for det er vigtigt, at vi får skabt en synergi mellem de to gode projekter, siger han.

Den nyetablerede arbejdsgruppe består af: Morten Drivsholm, Lars Halskov, Thomas Helbo, Flemming Kaasgaard, Peter Vagning, Laust Dalsgaard, Henriette Henshaw og Lone Froulund.