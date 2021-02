Mange til Vinterfestival i Blokhus - fortsætter i denne uge. Se billeder her

Blokhus Vinterfestival, som Erhvervsforeningen Destination Blokhus i samarbejde med Visit Jammerbugten står bag, er i fuld gang, og den første uge, som var uge 7, er gået fint med udendørs aktiviteter i og omkring Blokhus. Det fortæller Jannie Ratke O´Connor, der er event- og turismekonsulent.

- Tidligere har vi haft AaB-spillere og skøjteprinsesser på isen for at samle mange mennesker. I år har vi gjort programmet coronavenligt og har lavet aktiviteter, der kan laves på egen hånd med familien og dem, man er sammen med, fortæller hun,

En af de store aktiviteter er skøjtebanen på Blokhus Torv. Man kan også spille padel eller golf i Blokhus Golfcenter, man kan male på sten, gå ture, tage på snapchatløb eller refleksløb og en masse andre ting. Og det er blevet taget godt imod.

- Folk har været ekstremt oplevelseshungrende. Der har været et kæmpe behov og en stor søgning til aktiviteterne, fortæller Jannie Ratke O´Connor.

Der har også været fastelavnsaktiviteter og et balladeløb i skoven, som omkring tusind mennesker deltog i.

- Folk var gode til at holde sig i deres egen gruppe, og det fungerede fint, fortæller Jannie Ratke O´Connor, der oplever, at folk søger ud i naturen.

Også gåruterne og Gateway Blokhus har været besøgt af mange folk. Og skøjtebanen har været booket op hver dag.

- Folk har været så taknemmelige. Jeg har været med til at lave mange events, men jeg har aldrig oplevet så stor taknemmelighed. Jeg har fået mange mails og tilkendegivelser på, at det er skønt, at der sker noget i Blokhus, fortæller Jannie Ratke O´Connor.

Nu er det uge 8, og Blokhus Vinterfestival fortsætter.

- Vi venter stort set det samme. Der har aldrig været så stor søgning på sommerhuse, så vi ved, der er folk i husene. Vi forventer at køre endnu en uge, hvor der er godt besøg i byen og hvor folk på fornuftig vis er med i vores aktiviteter, fortæller Jannie Ratke O´Connor.

Det er tredje gang, at Blokhus Vinterfestival afvikles.