Margit og Kjeld sender en million kroner til Ukraine

BLOKHUS; Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld donerer en million til humanitær indsats i Ukraine. En række nødhjælpsorganisationer modtager derfor i løbet af få dage tilsammen en donation på én million kroner fra Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld, der er hovedejer af Sol og Strand Feriehusudlejning.

Donationerne sker for at understøtte organisationernes humanitære indsats i det krigshærgede Ukraine.

-Det ukrainske folk går i disse dage og nætter gennem ubeskrivelige rædsler, mens krigen raser. Det rammer børn, kvinder og mænd i alle aldre. Og vi ved godt, at en million kroner kun er en dråbe i havet i forhold til af afhjælpe den nød, der opstår for de mennesker, der på så mange måder rammes af krigen, siger Jens Stadum. der er formand for fondens bestyrelse.

-Men Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld er blandt andet skabt til at gøre en gøre en forskel, hvor der er humanitære behov. Både i Danmark og internationalt. Derfor har vi i solidaritet med det ukrainske folk - og med stor ydmyghed for den opgave, nødhjælpsorganisationerne udfører for at afhjælpe ukrainernes nød - besluttet ekstraordinært at donere samlet en million kroner fra fonden til den humanitære indsat i Ukraine, siger bestyrelsesformand Jens Stadum.

Pengene fordeles ligeligt mellem følgende humanitære organisationer: UNICEF, Røde Kors, Red Barnet, Læger Uden Grænser, FN’s Flygtningeorganisation (UNHCR) og Folkekirkens Nødhjælp