Martin gik på jagt og skød en buk: Det han ellers fandt var skræmmende - se videoen

NORDJYLLAND:43-årige Martin Becker Kronborg fra Arentsminde var mandag på jagt ved Fristrup nær Birkelse. Her skød han en buk, men det var ikke det mest opsigtsvækkende.

Da han havde nedlagt sit bytte og var på vej hjem i bilen, opdagede han, at han havde glemt sin jagtkniv. Derfor gik han tilbage til stigen, hvorfra han havde skudt bukken, og her fandt han en hel masse andet, han tog med sig.

- Jeg havde bemærket, at der lå en plastikspand i læbæltet, og jeg plejer egentlig at samle sådan noget op, når jeg ser det, men jeg havde været så fokuseret på mit bytte og glæden over at have skudt det. Men da jeg går tilbage efter min kniv, begynder jeg at gå lidt frem og tilbage og samle skrald, siger Martin Becker Kronborg.

Og i det omkring 400 meter lange læhegn fandt han meget skrald. I en grøft fandt han en balje, som han kunne putte alt plastikskraldet i.

Da han kom hjem, gjorde han fangsten op, og resultatet var skræmmende.

- Jeg havde slet ikke regnet med, at der ville være så meget. Jeg blev forarget og irriteret over det, og derfor besluttede jeg mig for at lave en video, siger Martin.

Han fik besøg af en kammerat, som optog en video af Martin, mens han fortæller om sin jagttur. Videoen er på under 24 timer blevet set mere end 3000 gange.

Du kan se videoen her:

- Der var sindssygt meget skrald, så jeg besluttede mig for at lave videoen, uden egentlig at have øvet mig, men budskabet handler jo om, at vi skal huske at tage skraldet med hjem, når vi ser det i naturen. Jeg har altid en rygsæk med, så det er nemt at samle skraldet op og så smide det ud, når jeg er hjemme igen, siger han.

Martin er også en flittig fritidsfisker og bruger generelt naturen rigtig meget. Derfor er han ked af, at naturoplevelserne bliver ødelagt af skrald.

- Det er dødkedeligt at gå i naturen og se på alt det skrald. Vi er godt i gang med at ødelægge naturen, og kan min opfordring være med til, at vi samler bare et par kilo mere plastik op, så er det mega fedt, siger han.