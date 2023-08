Maskinværksted raseret af voldsom brand

FJERRITSLEV:Et maskinværksted på Kirkedalsvej i Trekroner, lidt nordøst for Aggersund, er mandag aften blevet raseret af en kraftig brand. Klokken 18.02 modtog alarmcentralen meldingen om branden, som det i første omgang kun var et slukningstog fra stationen i Fjerritslev, der kørte til.

- Værkstedet er helt udbrændt, lyder det fra indsatsleder Per Hansen fra Nordjyllands Beredskab klokken 20.30.

Fra selve værkstedet bredte branden sig til et par tilstødende bygninger, og klokken 20.30 var der stadig ildlommer i tagkonstruktionerne, der skulle slukkes.

Den kraftige vind mandag aften gjorde slukningen besværlig, men det lykkedes dog at holde ilden væk fra to beboelsesejendomme, der ligger i tilknytning til værkstedet. De blev dog begge skadet af røgen, fortæller Per Hansen.

Ingen mennesker eller dyr er kommet noget til i branden.

Det stod hurtigt klart, at folkene fra Fjerritslev ikke kunne håndtere branden alene, og derfor blev der tilkaldt hjælp fra stationerne i Brovst, Løgstør, Aabybro samt fra Beredskabsstyrelsen i Thisted.

Brand Fjerritslev