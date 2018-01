Masseslagsmål: En mand sigtet for at stikke med kniv

FJERRITSLEV: 12 personer var involveret i masseslagsmålet på Café Asbjørn i Fjerritslev natten til søndag, hvor flere personer blev stukket med kniv.

Fem personer i alderen 29 til 46 år blev efterfølgende anholdt. En mand blev søndag varetægtsfængslet, mens de fire andre blev løsladt, men fortsat er sigtede i sagen.

Seks personer blev sårede under slagsmålet og måtte behandles på Aalborg Universitetshospital. Alle er uden for livsfare.

Værtshusslagsmål eskalerede

Af hensyn til efterforskningen ønsker Nordjyllands Politi ikke at komme ind på nærmere detaljer omkring slagsmålet.

Alt tyder på dog, at det var et værtshusslagsmål der eskalerede og endte meget voldsomt, da en eller flere personer trak knive. Den varetægtsfængslede mand er således sigtet for at have stukket tre personer flere gange med en kniv samt at have taget kvælertag.

Han nægter sig skyldig i sigtelsen.

Retten valgte at lukke dørene under søndagens grundlovsforhør mod manden af hensyn til efterforskningen, og derfor er det endnu ukendt for offentligheden, hvad den sigtede har forklaret i retten.

Manden er varetægtsfængslet frem til 7. februar.