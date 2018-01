Masseslagsmål: Seks sårede efter knivstik

FJERRITSLEV: Natten til søndag blev Nordjyllands Politi kaldt til Fjerritslev, hvor en større gruppe af personer var i slagsmål.

Slagsmålet fandt sted på Café Asbjørn.

Det oplyser politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi.

Foto: Jan Pedersen

Alarmen indløb klokken 02.53.

Der er seks tilskadekomne personer efter slagsmålet, hvor der blev stukket med en eller flere knive.

Alle seks er blevet behandlet på AUH. Herfra meldes alle uden for livsfare.

Politiet foretog kl. 04:55 anholdelse af fem gerningsmænd i alderen 29 til 46 år.

- Både de forurettede og de anholdte har tilknytning til lokalområdet, oplyser Carsten Straszek.

Foto: Jan Pedersen

Ifølge NORDJYSKEs oplysninger har politiet været massivt til stede i Fjerritslev, og en del af byen har været afspærret.

Søndag over middag oplyser anklager Jette Rubian fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi, at der afholdes grundlovsforhør søndag klokken 17 ved Retten i Hjørring.

Hun kan ikke oplyse, hvor mange der vil blive fremstillet.

Tidligere oplyste Nordjyllands Politi, at slagsmålet skulle have fundet sted på et diskotek - men det er rettelig Café Asbjørn.

Opdateres

Foto: Jan Pedersen