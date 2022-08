Massiv opbakning til købmandsbutik i Vester Thorup

THORUP/KLIM:Alt tyder på, at borgerne om få måneder igen kan handle dagligvarer i Vester Thorup. Det står klart efter et borgermøde, som fandt sted mandag aften i Thorup-Klim Hallen, og som havde deltagelse af omkring 200 borgere.

I maj meddelte Fjerritslev og Omegns Brugsforening, at den ikke længere så sig i stand til at drive LokalBrugsen i Vester Thorup. Butikken havde sidste åbningsdag 26. juni, og siden beslutningen blev kendt, har en arbejdsgruppe arbejdet ihærdigt på at sikre, at Vester Thorup igen får en dagligvarebutik. Det er lykkedes at få aftale med købmand Klaus Andersen, der i forvejen driver ”Min Købmand” på Vestergade i Fjerritslev, og som nu er klar til at åbne ”Min Købmand” i Vester Thorup.

- Jeg vil virkelig gerne det her, og jeg tror på det her, og jeg håber virkelig, at I vil mig. Det er vores butik - er I der ikke, så er jeg det heller ikke, sagde Klaus Andersen.

Den nye sparekassedirektør i Klim Sparekasse, Alex Andersen, benyttede lejligheden til at hilse på lokalsamfundet. Han fortalte, at bestyrelsen er villig til at støtte med foreløbig 100.000 kroner med mulighed for yderligere.

Forud for mandagens møde havde arbejdsgruppen lagt op til, at de fremmødte havde taget stilling til, om man ønsker at støtte projektet ved køb af anparter på 5.000 kroner pr. stk. eller ved at lave et økonomisk bidrag. I første omgang er planen at renovere de nuværende lokaler på hjørnet af Toftholmvej og Thistedvej, så butikken kan være klar til åbning 1. november. Næste step er at opføre en hel ny og større butik, der kan være klar til åbning i påsken 2024. Alt i alt skal der findes ti millioner kroner til projektet, og arbejdsgruppen håber, at det er muligt at rejse pengene ved hjælp af støtte fra fonde, salg af anparter og økonomisk opbakning fra Dagrofa.

Attraktivt at være købmand

- Vores ønske er en ny og moderne butik, og vi er i dialog med tømmerhandlen i Vester Thorup om et areal til butikken. Vi har kun et formål, og det er at gøre det så attraktivt som muligt for en købmand, så vi har en dagligvarebutik med de rigtige varer til de rigtige priser, sagde Henrik Agesen og fortsatte:

- Til det har vi brug for al den hjælp, vi kan få, og vi er taknemlige for alle former for støtte, sagde Henrik Agesen.

Projektchef hos Dagrofa, Hans Meldgaard, har været fødselshjælper for en række borgerdrevne butikker i Danmark, og han redegjorde blandt andet for den økonomiske del og kunne endvidere fortælle om vigtigheden af at have en dagligvarebutik i lokalsamfundet.

Hans Meldgaard fra Dagrofa fortalte om potentialet i at etablere en "Min Købmand" i Vester Thorup og konsekvenserne ved ikke at have en lokal butik.

- Hvis byens dagligvarebutik lukker, får det konsekvenser for blandt andet bosætningen, ligesom vi har set, at huspriserne falder med 10-20 procent indenfor seks til ni måneder, fortalte Hans Meldgaard, der tilføjede, at Dagrofas analyser viser, at Vester Thorup rummer potentiale til en købmandsbutik.

- Vi har et rentabelt og fornuftigt projekt. En butik i de eksisterende lokaler rummer et omsætningspotentiale på 9,2 millioner kroner, mens en ny butik kan omsætte 16,6 millioner kroner.

Opbakning til ny butik

Martin Christensen driver landbrug i Thorup Holme, og han havde endnu ikke gjort op med sig selv, om han ville give en håndsrækning til at sikre en lokal indkøbsmulighed.

- Jeg vil gerne have en butik, men jeg er skeptisk, for jeg synes, at det er meget optimistisk at tro, at det er muligt at samle så mange penge til projektet, sagde Martin Christensen efter mødet.

Martin Christensen havde endnu ikke gjort op med sig selv, om han vil vælge at støtte projektet økonomisk.

Tove Olsen fra Thorup Strand er indstillet på at hjælpe med at rejse økonomi til at sikre lokale indkøbsmuligheder. Efter at LokalBrugsen i Vester Thorup lukkede, har hun nu 14 kilometer til indkøb.

- I går var jeg i Fjerritslev for at handle, og her glemte jeg æg og måtte have fat i min svigerinde. I dag glemte jeg vaskepulver, og jeg er nødt til at låne af min datter, så det er vigtigt, at vi igen får en dagligvarebutik, lød det muntert fra Tove Olsen.

Mogens Bay, der er kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, var også mødt op og fik en snak med Tove Olsen, der i de sidste par måneder har oplevet, hvor langt der er til indkøb, Foto: Lone Hejlskov

Også Hans Bogø, Klim, havde sat sin underskrift på en anpart.

- Det er meget vigtigt, at vi har en forretning i lokalområdet, ellers går det hele til, konstaterede han.

Hans Bogø skåler i cola med Henrik Agesen fra arbejdsgruppen, som forsøger at få skabt økonomi til at sikre en dagligvarebutik i Vester Thorup. Foto: Lone Hejlskov

Udover opfordringen til at købe anparter eller give tilsagn om økonomisk opbakning, blev der efterlyst frivillige til at give et nap med renoveringen af den eksisterende butik, til at sætte varer på hylderne, når den tid kommer, bage en kage eller deltage i en kommende indsamling.

Dagen derpå havde Henrik Agesen fået et overblik over opbakningen, og han var positivt og glædeligt overrasket.

- På en aften har vi fået indsamlet 465.000 kroner i anparter, og 53 personer har givet tilsagn om at hjælpe arbejdsgruppen med frivilligt arbejde af forskellig slags. Det vidner om en fantastisk dejlig opbakning fra lokalområdet.