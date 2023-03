Mavepuster til brugsen: Uddeler har sagt op

BIRKELSE:Det er blot en måneds tid siden, at Brugsen Birkelse havde indkaldt til borgermøde for at drøfte, hvilke initiativer, der kan igangsættes for at vende en udvikling med vigende omsætning.

Mødet kom i kølvandet på, at Coop havde meddelt bestyrelsen, at en lukning er forestående, hvis ikke det lykkes at knække den nedadgående omsætningskurve.

Nu står bestyrelsen med en ny udfordring.

Uddeler Johnny Nielsen har nemlig valgt at opsige sin stilling. På brugens Facebook-side oplyser Johnny Nielsen, at han pr. 1. april har fået job som leder af ferskvarer i SuperBrugsen Løkken og skriver følgende:

"Jeg har været rigtig glad for arbejdet med at holde brugsen oven vande. Det har været spændende, men også hårdt".

Næstformand i brugsens bestyrelse, Anders Kaa, er ærgerlig over beslutningen, som kommer på et dårligt tidspunkt.

- Det er klart, at det er med til at skabe uro, at Johnny stopper, og lige nu har vi brug for, at butikken får ro og stabilitet, så vi kan udvikle de initiativer, vi har sat i gang. Men vi respekterer naturligvis hans beslutning, og ønsker ham held og lykke i sit nye job, siger Anders Kaa.

Næstformanden har udelukkende rosende ord til uddeleren, som blev ansat i efteråret 2021, og Anders Kaa erkender at det har været en svær periode.

- Det er klart, at brugsen har været og er udfordret på grund af energikrise og inflation, men kigger man på sidste års regnskab, har Johnny gjort det rigtig godt, siger Anders Kaa.

Han forventer, at jagten på en ny uddeler indledes i næste uge, når bestyrelsen har haft møde med Coop. Anders Kaa er klar over, at det kan blive svært at rekruttere en leder til en butik, som er truet af lukning, men han håber, at det lykkes.

- Vi er bekymrede for, om det er muligt at finde den rette kandidat, men vi håber, at der findes en profil, som har lyst til at tage udfordringen op og være med til at fortsætte den udvikling, vi er i gang med i brugsen, siger han.