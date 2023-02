Merete siger stop efter 20 år: Nu sætter hun 120 cykler til salg

HUNE:Hun har efterhånden fået status af at være en institution i lokalområdet. Siger man cykel-Merete ved alle, hvem man taler om.

I knap 20 år har Merete Fuglsang Hansen drevet Hune-Blokhus Cykeludlejning, og har serviceret turister fra ind- og udland. Derudover har hun været en yderst vigtig aktør i forhold til udviklingen af nye tiltag til glæde for lokalområdet.

Hun har blandt andet kortlagt cykelruter, udarbejdet cykelkort for egen regning, arrangeret fastelavn, hønsebingo på torvet i Blokhus, hun har været med til at etablere Gateway Blokhus og opstart af Hune Naturbørnehave mv.

Samtidig med har hun været medlem af diverse lokale foreninger, som har stået bag aktiviteter og udvikling af Hune og Blokhus. I dag er hun medlem af Hune-Blokhus Borgerforening.

Nu har hun - efter lange og modne - overvejelser besluttet at lukke Hune-Blokhus Cykeludlejning.

- Det har været en livsstil for mig, og derfor er det megasvært at stoppe. Men det er en beslutning, der har været undervejs de sidste tre-fire år, og nu hvor den er truffet, føles det faktisk godt, siger Merete Fuglsang Hansen, der tilføjer, at hun - qua sit virke som kommunalpolitiker - fortsat vil arbejde for at sikre en positiv udvikling af lokalområdet.

Tiden er til et sporskifte

De sidste 20 år har hun stået klar alle ugens syv dage til at udleje cykler fra sin indkørsel ved villaen i Hune, og nu glæder hun sig til at tage fat på nye udfordringer.

- Jeg har lyst til at prøve noget andet i mit arbejdsliv, og nu er jeg fyldt 50 år, så skal det være, skal det være nu, siger Merete Fuglsang Hansen, der er blevet vikaransat i Brønderslev Kommune, hvor hun arbejder med unge og handicappede borgere.

- Det er den retning, jeg gerne vil med mit arbejdsliv, og det er en ny og spændende vej, som jeg glæder mig til for alvor at tage fat på. Det er et job med megen kontakt med mennesker, og jeg får også mulighed for at bringe mit servicegen i spil, og jeg glæder mig til at få kollegaer, siger hun og erkender, at hun også ser frem til at få en "normal" sommer.

Indkørslen som omdrejningspunkt

Livet som "cykel-Merete" har givet hende en masse positive oplevelser, og hun erkender, at hun kommer til at savne kontakten med de faste og tilbagevendende kunder, hvor nogle af dem også er endt som venner af familien.

- Jeg har haft kunder, som er kommet år efter år, og som altid skal opdateres på, hvad der er sket i vores område, siden de sidst var på besøg, siger Merete Fuglsang Hansen.

- Udover at finde den rette cykel til mine kunder, har jeg altid prioriteret at få en god snak med mine kunder og har tilstræbt at levere en nærværende og personlig service.

- Det er blevet til mange sjove og gode snakke i min indkørsel, når kunderne er kommet for at hente og aflevere deres cykel.

Merete Fuglsangs indkørsel har gennem årene dannet ramme om mange gode snakke med kunder. Arkivfoto

Merete Fuglsang Hansen havde håbet, at hun kunne have solgt forretningen, men det er ikke lykkedes. Derfor har hun besluttet at holde ophørsudsalg i påsken, hvor 120 cykler og en mængde cykeltilbehør skal sælges.

- Som lokal kvinde, der har stor kærlighed til området, gør det ondt, at det ikke har været muligt at finde en, som vil overtage butikken og dermed sikre, at vores område fortsat kan tilbyde udlejning af cykler, siger Merete Fuglsang Hansen.

Nu ser hun frem til at få den første "normale" sommer i mange år, og håber at mange vil møde op, når hun holder afskedsreception i påsken.

- Jeg håber på godt vejr, for vi holder receptionen i indkørslen, for det sted har været omdrejningspunktet, så naturligvis skal receptionen holdes her, siger Merete Fuglsang Hansen.

- Jeg slutter i højt humør, og jeg er sikker på, at 2023 bliver et godt og meget spændende år for mig.