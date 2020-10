Metaldetektor-Troels fandt særlig ring på mark: Nu er mysteriet opklaret

PANDRUP:For 25 år siden stod Michael Christensen fra Pandrup i stalden for at hjælpe til ved en kalvefødsel. Dengang drev han et landbrug med kødkvæg på Søndre Lundbak lidt øst for Pandrup.

Det var ikke usædvanligt, at køerne skulle have hjælp under kælvningen - især ikke, hvis der som i dette tilfælde, var to kalve på vej.

- Normalt tog jeg vielsesringen af i stalden, for man bliver noget fedtet til af sådan en fødsel. Men den dag skulle det gå hurtigt, fortæller Michael Christensen, som var af den overbevisning, at han havde puttet vielsesringen af guld i lommen. Efter kalvefødslen var ringen dog pist væk.

- Jeg må have tabt den ned i strøelsen i stedet for at komme den i lommen, siger han.

I Michael Christensens løsdriftsstald med 20 køer, var ringen lige så umulig at finde som den berømte nål i høstakken, og da foråret kom, blev halm og møg strøet ud på marken - og med det ringen.

Tabet udløste en god omgang skæld ud fra Michaels kone Lisbeth, som han har været gift med i 41 år, og Michael så ingen anden udvej end at købe en ny vielsesring magen til den gamle. Der kunne historien være endt.

Strejftog gav gevinst

Sådan gik det dog ikke, for torsdag i denne uge gik Troels Flyvholm som så ofte før en tur på markerne ved Søndre Lundbak med sin metaldetektor. En hobby, som for alvor tog fart, da coronavirus lukkede Danmark ned i foråret.

- Jeg kunne lige nå at gå en tur inden aftensmaden, og havde halvanden time foran mig, fortæller Troels Flyvholm. Han begyndte at gå række op og række ned på marken.

Efter en god times tid opgav han dog systematikken, for han havde ikke haft held til at finde noget som helst på den tilsåede mark.

- Så gav jeg mig til at strejfe lidt, og fandt først en mønt. Detektoren gav udslag igen, og først troede jeg, at det var endnu en mønt, men det var en ring, der dukkede frem fra jorden, fortæller Troels Flyvholm.

- Jeg tænkte ”wow”. Det er jo ikke hver dag, man finder guld, griner Troels.

Ringen lå cirka 15 centimeter nede i jordlaget, og da Troels Flyvholm fik børstet det værste skidt af den, kunne han se, at der stod indgraveret navnet ”Lisbeth” og datoen 7/9 1979 i det, der viste sig at være Michaels vielsesring.

Man kan sagtens se, at der står "Lisbeth" i den 41 år gamle ring. Foto: Torben Hansen

Ringen passer stadig

Et større detektivarbejde blev sat i gang for at finde frem til ringens ejermand.

- Jeg spurgte naboen, om hun kendte en Lisbeth, og jo, det mente hun nok. Naboen kontaktede Michael og Lisbeths datter, som egentlig synes, det hele var lidt fjollet. Hun mente ikke, at hendes far havde noget behov for at få ringen retur efter så mange år, siger Troels Flyvholm, som var af en anden mening.

Han kørte selv ind til parret med vielsesringen - og fik store smil og en æske chokolade som tak for anstrengelserne.

- Det var en god erstatning for ringen, som jeg jo ikke får på ”fund-hylden”, siger detektor-føreren.

Troels Flyvholm (tv.) havde held med metaldetektoren og fandt Michaels gamle vielsesring. Til stor glæde for både Michael og Lisbeth Christensen (th.).

Vielsesringens rette ejermand, Michael Christensen, kan stadig passe den gamle vielsesring, selvom den er 41 år gammel. Alligevel beholder han den nye på fingeren og lægger den gamle i skuffen.

- Men det var et glædeligt gensyn - og fantastisk skægt, at Troels fandt den, siger Michael Christensen.