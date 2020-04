Midlertidig lukning af genbrugsplads

AABYBRO:På grund af arbejdet med udvidelsen og moderniseringen af Aabybro Genbrugsplads, bliver genbrugspladsen lukket midlertidigt. Det oplyser Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

Den midlertidige nedlukning sker fra og med torsdag 30. april til og med mandag 1. juni.

- Det er nødvendigt at lukke i en kortere periode, fordi vi skal lave om på den eksisterende genbrugsplads. Vi er startet med at lave en ny indkørsel og en ny asfalteret plads nord for den eksisterende genbrugsplads. Her åbner vi fra 2. juni en midlertidig genbrugsplads, mens anlægs- og byggearbejder foregår på den nuværende genbrugsplads, fortæller projektleder Tom Hansen i pressemeddelelsen.

Den midlertidige genbrugsplads, der åbner 2. juni, bliver mindre og knap så brugervenlig som den nuværende genbrugsplads i Aabybro. Der bliver mindre plads for borgerne, og affaldet skal læsses op i høje containere.

- Det bliver en smule mere besværligt i en periode at bruge den midlertidige genbrugsplads. Derfor vil vi stærkt opfordre borgerne i Aabybro og omegn til at benytte genbrugspladserne i Brovst eller Pandrup, hvor der er meget bedre plads til at komme af med affaldet. Det er også en fordel at bruge Brovst Genbrugsplads og Pandrup Genbrugsplads i disse corona-tider, for dér kan vi lukke flere borgere ind ad gangen, end vi kan på den midlertidige genbrugsplads i Aabybro, siger Tom Hansen.-gull