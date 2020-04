Midlertidige flygtningepladser i Brovst

BROVST:Beredskabscenter Brovst skal - måske - for en stund åbne igen.

Det har Udlændingestyrelsen besluttet for at være forberedt, hvis der skulle blive brug for karantæne af flygtninge, som allerede bor på et andet indkvarteringssted i Danmark.

Derfor har Vesthimmerlands Kommune, som er operatør i området for Udlændingestyrelsen, klargjort karantænepladser til 8-10 familier og 20 enlige i bygningerne på Sygehusvej i Brovst.

- Selv om vi ikke længere driver asylcentre i Jammerbugt Kommune, så råder Udlændingestyrelsen fortsat over et antal beredskabspladser i Brovst. Det er dem, som den nuværende operatør er blevet bedt om at gøre klar, hvis der skulle blive behov for dem, fortæller Mogens Christen Gade (V), borgmester i Jammerbugt Kommune.

Der er endnu ikke familier i asylcentrene, som på grund af corona har brug for karantæne på et af Udlændingestyrelsens to beredskabscentre. Ud over pladserne i Brovst, har de også et beredskabscenter i Gribskov.

Pladserne i Brovst er da også blot blevet klargjort som forberedelse til et eventuelt behov, da flygtninge som udgangspunkt - lige som alle andre - vil skulle i hjemmekarantæne på det indkvarteringssted, hvor de bor til dagligt.

Der kan dog komme tilfælde, for eksempel ved kapacitetsudfordringer på et asylcenter, hvor det bliver nødvendigt at flytte beboere med corona til et beredskabscenter.

Sker dette, skal beboerne opholde sig indenfor, og de må ikke være i kontakt med andre. Derfor vil de få bragt mad, drikke og øvrige fornødenheder ind på beredskabscentret, de vil kunne vaske og tørre tøj i der, og dagligt blive tilset af sundhedspersonale.