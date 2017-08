Migatronic venter stadig på væksten

FJERRITSLEV: Migatronic omsatte i første halvår for 153,9 mio. kr. mod 152,0 mio. kr. i samme periode i 2016. Dermed lever omsætningen ikke op til forventningerne ved årets indgang.

- Salget af svejsemaskiner og tilbehør hertil, der er Migatronics væsentligste produktområde, har været på stigende og tilfredsstillende niveau trods et stort prispres. Der er omsætningsfremgang i hovedparten af Migatronics europæiske salgsdatterselskaber, og herudover har også en række andre eksportmarkeder udviklet sig gunstigt, konstaterer Migatronic i sit halvårsregnskab.

- Salget inden for automatisering når ikke det forventede niveau. Både når det gælder leverancer af komplette automatiseringsanlæg og leverancer af svejsemaskiner som underleverandør til eksterne integratorer og systembyggere, arbejder Migatronic intenst med udvikling og salg af konkurrencedygtige løsninger. Vi har endnu ikke fået det fulde udbytte af denne indsats. En række nye produkter under introduktion forventes at styrke Migatronics position i dette voksende markedssegment, lyder det videre.

Overskuddet før skat endte på 3,4 mio. kr. mod 5,4 mio. kr. i første halvår 2016.

- Dette skyldes dels, at der er hensat fratrædelsesomkostninger til fratrådt direktør i første halvår 2017, dels at personaleomkostningerne er øget i 2017 i forhold til samme periode i 2016 ud fra en forventning om en højere omsætningsvækst end realiseret, skriver Migatronic.