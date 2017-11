Efterforskning førte politiet på sporet af minktyve

TRANUM: Politienheden Særlig Efterforskning Vest har natten til mandag i samarbejde med Nordjyllands Politi anholdt fire litauiske mænd for organiseret tyveri af minkskind.

Mændene blev anholdt på friske spor med en større mængde skind, som politiet mener stammer fra et indbrud på en minkfarm ved Tranum.

Ifølge politiet er det en målrettet efterforskning, der førte politiet på sporet af mændene, der i alderen 30-38 år.

- En foreløbig opgørelse viser, at skindenes værdi ligger i omegnen af 390.000 kroner, siger anklager Rasmus Gyldenløve Jensen til ritzau.

Han repræsenterer anklagemyndigheden, når de fire mænd mandag eftermiddag fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Godt eksempel

Vicepolitiinspektør Morten Vegger fra Særlig Efterforskning Vest oplyser, at nattens aktion er et godt eksempel på, hvordan Særlig Efterforskning Vest kan understøtte en politikreds i indsatsen mod organiseret kriminalitet begået af omrejsende kriminelle grupper.

- Nattens anholdelser er forhåbentlig med til at forhindre, at andre minkfarmere i landsdelen får ubudne gæster og mister store værdier. Vi har tidligere set, at der på denne tid af året bliver begået en del indbrud på minkfarme, og derfor har vi særligt fokus på området, siger Morten Vegger i en pressemeddelelse.

Alle fire mænd fremstilles i grundlovsforhør kl. 13.00 ved Retten i Aarhus med krav om varetægtsfængsling. Grundlovsforhøret forventes afholdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen.